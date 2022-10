El chef e influencer Aldo Espinosa Moreno revela cómo ser un chef profesional

MIAMI— En menos de una década, el chef Aldo Espinosa Moreno ha podido construir un imperio que constituye al menos 6 restaurantes conocidos como “El Toro Loco Churrascaria”. No siendo esto suficiente, Espinosa y su hermana Mara consolidaron la fórmula perfecta para incluso abrir un centro de distribución en Doral “El Toro Loco Meat Distribution”, carnicería y mercado gourmet “El Toro Loco Butcher Shop”, tienda de diseño “El Toro Loco Home and Design”, camiones de comida, una compañía de deporte y entretenimiento “El Toro Loco MMA”, un programa de televisión nacional “El Toro Loco TV Show”, y una marca de ropa y mercancía conocida como “El Toro Loco By Aldo” .