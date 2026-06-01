La buena noticia: El océano revela más de 1.000 nuevas especies marinas en un año

El océano sigue sorprendiéndonos y regalándole esperanza a la ciencia. Un grupo internacional de investigadores anunció el descubrimiento de más de 1.100 nuevas especies marinas en solo un año, gracias a expediciones realizadas en distintas partes del mundo.

Entre los hallazgos destacan criaturas nunca antes vistas, como una nueva quimera en el Coral Sea y un gusano simbionte hallado dentro de esponjas de “vidrio” en Japón. Además, científicos aseguran que hasta el 90% de las especies marinas aún no han sido descritas, por lo que estos descubrimientos ayudan a proteger ecosistemas desconocidos y podrían aportar avances importantes para la medicina y la ciencia en el futuro.