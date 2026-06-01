lunes 1  de  junio 2026
La buena noticia

La buena noticia: El océano revela más de 1.000 nuevas especies marinas en un año

Embed

El océano sigue sorprendiéndonos y regalándole esperanza a la ciencia. Un grupo internacional de investigadores anunció el descubrimiento de más de 1.100 nuevas especies marinas en solo un año, gracias a expediciones realizadas en distintas partes del mundo.

Lee además
Imagen referencial. 
CRISIS

Cacerolazos y protestas por apagones en Santiago de Cuba y La Habana
La venezolana Yaleski Meza migró de su país a los 14 años. En mayo de 2026, se graduó de High School en Atlanta (captura de video).
MIGRANTES

Joven venezolana se viraliza al homenajear a su país con bandera dentro de la toga escolar en Atlanta

Entre los hallazgos destacan criaturas nunca antes vistas, como una nueva quimera en el Coral Sea y un gusano simbionte hallado dentro de esponjas de “vidrio” en Japón. Además, científicos aseguran que hasta el 90% de las especies marinas aún no han sido descritas, por lo que estos descubrimientos ayudan a proteger ecosistemas desconocidos y podrían aportar avances importantes para la medicina y la ciencia en el futuro.

Temas
Te puede interesar

Revelan nexos financieros entre operadores de Delcy Rodríguez y el testaferro de Zapatero

Alarma por oleada de usurpación de identidad de abogados de inmigración

Cohete de Blue Origin explota en plataforma de lanzamiento durante prueba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, saluda a los simpatizantes al llegar a votar con su esposa Ana Lucía Pineda en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
Elecciones

Colombia va a segunda vuelta; candidato de la derecha lleva ventaja

Esta foto, publicada en la cuenta X del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) el 29 de mayo de 2026, muestra al Comandante del SOUTHCOM, General Francis L. Donovan (C), al Jefe del Estado Mayor y Primer Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), General Roberto Legra Sotolongo (2.º/I) y a otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
PERFIL

¿Por qué el general Francis L. Donovan se consolida como la pieza clave de EEUU en Cuba?

Ilustración fotorrealista de Abelardo De la Espriella, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
PRESIDENCIALES

Congresistas del sur de la Florida aplauden el triunfo de De la Espriella en Colombia

El francés Víctor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, levanta el trofeo Earvin Magic Johnson de MVP tras la victoria de su equipo contra el Thunder de Oklahoma City, el 30 de mayo de 2026.
BALONCESTO

Wembanyama y los Spurs retan a los Knicks en las Finales de la NBA tras deshacerse del Thunder

Ilustración fotorrealista con IA de la clonación del perfil de la abogada de inmigración Isadora Velázquez.
PARTE I

Usurpan identidades de abogados para defraudar a inmigrantes

Te puede interesar

Publican en Florida calculadora en linea de ahorro de impuesto de propietario. 
LOS TAXES

¿Cuánto te ahorrarías en impuestos en Florida según la calculadora de DeSantis?

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Ilustración fotorrealista de Abelardo De la Espriella, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
PRESIDENCIALES

Congresistas del sur de la Florida aplauden el triunfo de De la Espriella en Colombia

Imagen de la producción de acero de la siderúrgica US Steel.
actividad manufacturera

La industria de EEUU en su nivel más alto en cuatro años

Imagen referencial. 
CICLONES 2026

Temporada de huracanes arranca hoy 1 de junio con pronóstico por debajo del promedio en el Atlántico

Precio de la gasolina en Florida desciende por segunda semana. 
MÁS BARATA

Baja gasolina en Florida mientras el petróleo supera los $90 por barril