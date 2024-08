El Deportivo: Cuba inicia con victoria su paso por la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Inter Miami y una sensación paraguaya que apareció de la nada

Es normal que Lionel Messi sea el centro de atención de cualquier conjunto al que represente. Y si la estrella argentina viene acompañada de otras figuras de renombre como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, resulta bastante sencillo comprender cómo el resto de los jugadores tiene problemas para destacar, por lo menos mediáticamente. Pero allí es donde un director técnico debe diferenciarse de un aficionado común o de algún miembro de la prensa. Gerardo Martino, entrenador de la tropa del sur de la Florida, sabe que, con miras a lograr el tan anhelado primer título del club en la Major League Soccer, es necesario utilizar a cada uno de los miembros de su plantilla, como por ejemplo a Matías Rojas. El paraguayo, que no hace mucho tiempo atrás parecía perderse en un equipo de Corinthians con muchos problemas, ahora se encuentra brillando de forma inesperada en Miami.

Alcaraz se disculpa por su comportamiento tras perder en Cincinnati

El español Carlos Alcaraz se disculpó por su comportamiento en la derrota del viernes ante Gael Monfils en el Abierto de Cincinnati.En el tercer set, Alcaraz golpeó el suelo repetidamente con su raqueta, que terminó destruyendo, en un inusual arranque de frustración para el cuatro veces ganador de un Grand Slam. El número tres del mundo perdió 4-6, 7-6 (7-5), 6-4 ante Monfils, de 37 años. “Sentí que fue el peor encuentro que he disputado en mi carrera”, reconoció. "Había estado practicando muy bien, me sentía muy bien, pero no pude jugar. Quiero olvidarlo y pensar en Nueva York".

Haaland celebra con gol sus 100 juegos con el City

Ya son 91 goles en 100 encuentros para Erling Haaland con el Manchester City. El delantero celebró 100 duelos con el club al abrir el marcador en la victoria 2-0 el domingo ante el Chelsea, con lo que el City inició su campaña para ganar su quinto título consecutivo en la Liga Premier.Con esta anotación llegó a cinco goles en tres duelos de la primera jornada desde que se unió al City en el 2022 y el noruego dejó en claro que está bien descansado tras un verano sin competencias internacionales. “Tenía la sensación de que se sentía mejor que la temporada pasada en este punto”, aseguró el técnico Pep Guardiola. “Se siente bien y fue un gol increíble”.