El impacto de la deuda en las mujeres: una mirada a través de los ojos de Yanery Villegas

Según los análisis de Yanery Villegas, coach y experta en finanzas conductuales, comprender la naturaleza de la deuda en los hogares es crucial para abordar adecuadamente su impacto, estadísticas presentadas por las autoras Lucía Cavallero y Verónica Gago en su libro Una lectura feminista de la deuda.

Más del 55% de las deudas contraídas por mujeres corresponden al sector consumo, siendo los rubros de alimentos para el hogar y medicamentos los más comunes.

Es importante destacar que las mujeres suelen tener un mejor historial de cumplimiento de sus obligaciones crediticias. Sin embargo, esto no necesariamente refleja una mayor capacidad de endeudamiento o una educación financiera superior.

Es fundamental considerar los aspectos emocionales y conductuales en las decisiones financieras de las mujeres. La aversión al riesgo, que genera ansiedad ante la posibilidad de incumplimiento, conduce a una evaluación más cuidadosa de las consecuencias de los créditos asumidos.

Ademas, el efecto dotación juega un papel crucial, ya que las mujeres suelen otorgar un valor emocional significativo a sus posesiones, más allá de su valor económico.

Esto se observa en la importancia que se atribuye a propiedades y otros activos que, en términos puramente financieros, podrían ser considerados simples bienes, pero que en la práctica adquieren un valor intangible que puede influir en sus decisiones.

Estos hallazgos, respaldados por el análisis de Yanery Villegas, nos brindan una nueva perspectiva sobre el comportamiento financiero de las mujeres en el ámbito familiar. Es necesario comprender la complejidad de los factores que influyen en sus decisiones económicas para poder ofrecer soluciones y políticas más inclusivas y efectivas. La igualdad de género en el acceso y manejo del crédito es fundamental para promover un desarrollo económico sostenible y equitativo.

