jueves 20  de  agosto 2026
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Sandra Bullock habla por primera vez sobre muerte de su pareja, Bryan Randall

Bullock, quien mantuvo una relación con Randall desde 2015, explicó que el fotógrafo le pidió expresamente no revelar su diagnóstico al público

Sandra Bullock asiste al estreno en Los Ángeles de The Lost City de Paramount Pictures en el Regency Village Theatre el 21 de marzo de 2022 en Los Ángeles, California.

Sandra Bullock asiste al estreno en Los Ángeles de "The Lost City" de Paramount Pictures en el Regency Village Theatre el 21 de marzo de 2022 en Los Ángeles, California.

Getty Images via AFP / Frazer Harrison
Por Sofía Calvo

LOS ÁNGELES.- Tres años después del fallecimiento del fotógrafo Bryan Randall, quien murió el 5 de agosto de 2023 a los 57 años debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la actriz estadounidense Sandra Bullock ofreció sus primeras declaraciones sobre el proceso que enfrentó su familia.

Durante una conversación reveladora en el podcast SmartLess (conducido por Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes), la ganadora del Oscar detalló la lucha en privado contra la enfermedad degenerativa, la cual coincidió con los meses más estrictos del confinamiento por la pandemia.

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Bullock, quien mantuvo una relación con Randall desde 2015 tras conocerse en el cumpleaños de su hijo Louis, explicó que el fotógrafo le pidió expresamente no revelar su diagnóstico al público. Durante meses, únicamente su hermana Gesine y un círculo muy cerrado integrado por Jennifer Aniston y Amanda Anka conocieron la realidad que atravesaban en su hogar.

Diagnóstico complejo en medio del confinamiento

La actriz describió el proceso de diagnóstico de la ELA como una etapa prolongada de incertidumbre que tomó más de un año de pruebas médicas y descartes antes de confirmarse, coincidiendo con la crisis sanitaria global del Covid-19. La gestión de los cuidados médicos en casa implicó asumir responsabilidades extremas de logística y atención constante.

“Él me pidió que no revelara su diagnóstico. No se me permitía hablar de ello. Esa fue su petición y lo intenté; la respeté. Me convertí en maníaca en mi vigilancia”, compartió la intérprete.

Asimismo, la estrella hollywoodense reflexionó sobre el desgaste emocional que enfrentan los familiares al asumir el cuidado directo de un paciente con un padecimiento degenerativo de tal gravedad:

“Los cuidadores se quedan solos. Estuvo enfermo la mitad de nuestra relación y el diagnóstico llegó casi al mismo tiempo que el manto de la pandemia”, sintetizó Bullock.

El impacto familiar

El deterioro físico y mental de Randall llevó a la protagonista de Gravity a vivir una pérdida progresiva mucho antes del desenlace fatal. Según detalló, el impacto se extendió a sus dos hijos adoptivos, Louis y Laila, cuyos límites y espacios de protección fueron respetados por la actriz mientras la enfermedad avanzaba.

“Donde él estaba en su camino, tanto física como mentalmente, empecé a hacer el duelo por Bryan cuatro años antes de que falleciera. Había algo que había cambiado. Mi persona se fue mucho antes que el cuerpo”, confesó durante la emisión.

Respecto a la asimilación del trauma y la gestión del entorno doméstico, Bullock admitió que la verdadera dimensión del duelo solo pudo procesarse tras la muerte de su pareja:

“No creo que lo haya enfrentado hasta después de que falleció, porque estás como en una cinta de correr. Tienes que planificar en silencio”, concluyó la actriz.

El episodio del podcast SmartLess, grabado desde Jackson Hole, Wyoming, tuvo su difusión anticipada a mediados de agosto para suscriptores y estará disponible de forma abierta a partir del 24 de agosto de 2026.

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