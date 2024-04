Entrevista con Kyle Machlachan y Graham Wagner de Fallout en Prime Video

Hoy se estrena Fallout en Prime Video, una serie de Sci-fi inspirada en la icónica franquicia homónima de videojuegos. Ambientada en Los Ángeles en un futuro post-apocalíptico, la historia es un multiplot que se cuenta desde la perspectiva de diferentes personajes: Lucy MacLean (Ella Purnell), una joven inocente que vive en un búnker y no tiene idea de la hostilidad del mundo exterior, Maximus (Aaron Moten) un joven que se une a una suerte de organización caballeresca-religiosa llamada la "Hermandad" y que busca defender a los más débiles y The Goul (Walton Goggins), un temido cazarecompensas deformado por la radiación. A pesar de ser completamente variopintos y tener objetivos diferentes, Lucy, Maximus y The Ghoul cruzarán caminos en esta historia que mezcla elementos de western, acción, comedia, drama y ciencia ficción.