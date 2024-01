Expats: entrevista con el elenco y la showrunner de la nueva serie de Prime Video

Este viernes, 26 de enero, se estrena Expats, la nueva serie limitada de Prime Video protagonizada por Nicole Kidman , Sarayu Blue y Ji-Young Yoo. Ambientada en el año 2014 en una tumultuosa Hong Kong , Expats es un multiplot que explora la vida de varios personajes completamente disímiles (en edad, nacionalidad, condición socio económica, etc) que terminan uniéndose gracias a una tragedia. La serie desarrolla el tema de la culpa y el trauma desde múltiples perspectivas, desdibujando la delgada línea entre víctima y victimario, enfocándose en cómo las pequeñas acciones pueden transformar nuestras vidas.

En Diario las Américas conversamos con Lulu Wang (Directora y Showrunner), nominada al Oscar en el año 2019 por The Farewell, quien nos contó cómo fue su proceso creativo en el desarrollo de Expats. También hablamos con Brian Tee (Jurassic World, The Wolverine) y Jack Huston (Ben-Hur, Outlander, Kill Your Darlings) quienes interpretan a los esposos de Margaret (Nicole Kidman) y Hilary (Sarayu Blue), quienes nos compartieron los retos que tuvieron que atravesar para construir sus personajes.