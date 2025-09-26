Gustavo Enrique sorprende con su nueva bachata "Cama y mesa" y rinde homenaje a Roberto Carlos

Bachata "Cama y mesa", de Gustavo Enrique. Cortesía

El cantautor venezolano Gustavo Enrique, reconocido por sus éxitos Siento —junto al maestro Arturo Sandoval— y Carmen se me perdió la cadenita, tema que versionó al ritmo de cumbia urbana en un destacado feat con el maestro Oscar D’León, continúa sorprendiendo a su público.







Su más reciente lanzamiento, Cama y mesa, se adentra en la bachata, un género que actualmente está en auge, y representa un homenaje al icónico maestro Roberto Carlos.

De este artista, Gustavo Enrique dijo: "Le deseo muchos éxitos porque a pesar de la competencia de la música en dichos géneros seguimos disfrutando de su talento y muy pronto estará de gira por Estados Unidos y Europa". Embed

