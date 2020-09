El parque de casas rodantes Talent Mobile Estates, donde ha vivido por los últimos doce años, fue devorado por uno de los tantos incendios que ardió durante casi una semana destruyendo todo a su paso y dejando tres muertos y más de dos millones de hectáreas carbonizadas en la costa oeste de Estados Unidos.

En Oregón, el Almeda Fire comenzó en la mañana del 8 de septiembre en Ashland, al sur de Talent. Azuzado por fuertes vientos, se expandió unos 20 km hacia el norte, a lo largo de la ruta N5.

Cuando se enteraron del fuego en Ashland, Rodas y su familia abandonaron su vivienda.

"Cuando salimos del parque, recuerdo que miré hacia atrás y no tuve esperanzas, porque podía ver que las llamas ya estaban en las colinas. Cuando salí del parque, vi que el fuego ya estaba ahí", rememoró la mujer durante sus declaraciones a AFP.

Eraida, de 37 años, es maestra de preescolar y asegura entre sollozos que esta tragedia la ha golpeado muy fuerte: "Siento que he perdido, ya sabes, todos los esfuerzos de mi familia. Estoy vacía. Vacía. Triste. Preocupada".

Dice que quiere regresar a este lugar "porque es donde he vivido durante mucho tiempo. Y realmente me gusta la zona. Pero nada es igual después de un desastre como este".

Eraida no sabe cómo podrán reconstruir su hogar. Su casa no estaba asegurada. No sabe si es elegible para recibir ayuda del estado o del gobierno federal después de que la Casa Blanca declarara "desastre mayor" al área afectada por el incendio conocido como Almeda Fire, lo que permite destinar fondos federales para la reconstrucción.

Según el portavoz de Bomberos, Rich Tyler, unas 42.000 personas fueron afectadas de una forma u otra por el Almeda Fire, desde los que sufrieron daños en sus viviendas hasta quienes fueron evacuados o quedaron sin energía eléctrica.

En total, el incendio arrasó unas 1.200 hectáreas, entre ellas los terrenos en los que vivían los hermanos de Eraida. Las llamas solo dejaron algunos edificios y dos iglesias.