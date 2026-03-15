Aixa Avilés: "La vida me siguió probando, pero yo decidí seguir creciendo"

MIAMI .- El día en que Aixa Avilés se quedó prácticamente sin nada, entendió que el liderazgo no es un cargo, sino un carácter que se forja en los momentos críticos. Tras vender su casa, el lugar al que se había mudado se incendió y prácticamente lo perdió todo.

Cuando el humo aún no se disipaba, tenía que mantener la calma, tomar decisiones rápidas y sostener emocionalmente a los demás. Ese fue el instante en que su fortaleza dejó de ser interna para convertirse en acción.

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“En medio del caos entendí que alguien tenía que mantener la calma, tomar decisiones rápidas y sostener emocionalmente a los demás. Ahí aprendí que el liderazgo real se demuestra cuando todo se derrumba”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS en una reveladora entrevista.

Dos golpes y una lección

Varias etapas difíciles moldearon la mujer que es hoy: “Mi liderazgo no nació en la estabilidad; nació en la reconstrucción”.

“La vida no ofrece estabilidad garantizada y aun así hay que decidir liderar”, afirmó la contadora con más de 20 años de experiencia, fundadora de la empresa Equinox Solutions.

Primer golpe: “Una decisión financiera importante no salió como esperaba. Ese momento me obligó a asumir total responsabilidad, ajustar estrategias y empezar a tomar decisiones con mayor firmeza y visión”.

Segundo golpe: “Enfrentar un diagnóstico de cáncer transformó mi perspectiva aún más. Me enseñó a priorizar, a valorar el tiempo y a liderar con mayor conciencia y fortaleza interior”.

Esas experiencias le enseñaron a luchar más: “Me hicieron más estratégica, más resiliente y más clara en mis decisiones. Desde entonces, lidero entendiendo que las circunstancias pueden cambiar; mi determinación no. La vida me siguió probando, pero yo decidí seguir creciendo”.

“Equinox Solutions nació desde la resiliencia”

Su empresa también tiene raíces en la adversidad. Después de su divorcio, cuando lo que había construido parecía desmoronarse, eligió convertir el final en un nuevo comienzo.

“Mi negocio nació en uno de los momentos más difíciles de mi vida: después de mi divorcio. Había construido un camino, una estructura, una visión… y de pronto todo se derrumbó”.

Aixa atravesó “un período de pausa, de reconstrucción interna”. Pero entendió “que ese final también podía ser un comienzo”.

“Equinox significa equinoccio: un punto de equilibrio, un renacer, un nuevo ciclo. Y eso representaba exactamente lo que yo estaba viviendo. No quería solo crear una empresa; quería construir algo que simbolizara orden después del caos, claridad después de la incertidumbre”, añadió.

Equinox Solutions, creada en 2007 en Orlando, Florida, brinda servicios especializados en impuestos y contabilidad para empresas e individuos. Combina estrategia fiscal, organización financiera y acompañamiento.

“Equinox Solutions nació desde la convicción de que siempre podemos empezar de nuevo con más fuerza”, zanjó Aixa.

Asimismo, cuenta con Equinox Academy, una plataforma educativa para emprendedores y profesionales.

“Defino el éxito como equilibrio, propósito y familia”

“Antes asociaba el éxito más con logros externos, metas alcanzadas, crecimiento, estabilidad financiera”, consideró. “Ahora defino el éxito como equilibrio, propósito y familia. El éxito es construir algo sólido profesionalmente sin perder lo más importante: mi paz, mis valores y mi hogar”.

Lo resumió con un aprendizaje que bien puede servirnos de lección:

“Después de atravesar momentos difíciles, entendí que el éxito no es solo lo que logras, sino lo que proteges y lo que sostienes. Es resiliencia, es coherencia y es poder mirar lo que has construido, en tu empresa y en tu casa, y sentir orgullo. El éxito no es solo crecer. Es crecer sin perder lo esencial”. “Después de atravesar momentos difíciles, entendí que el éxito no es solo lo que logras, sino lo que proteges y lo que sostienes. Es resiliencia, es coherencia y es poder mirar lo que has construido, en tu empresa y en tu casa, y sentir orgullo. El éxito no es solo crecer. Es crecer sin perder lo esencial”.

Sus decisiones están guiadas por principios bien delineados: “Mis decisiones están guiadas por integridad, resiliencia y responsabilidad. Creo en construir con transparencia, en sostenerme firme en la adversidad y en liderar entendiendo que los negocios no son solo números, son personas. Para mí, los resultados son importantes, pero nunca por encima de los valores”.

“Mi trabajo impacta a otras mujeres”

Más allá de los números, el efecto de su labor es humano: “Mi trabajo impacta a otras mujeres principalmente a través del ejemplo. He demostrado que es posible reconstruirse, emprender después de la adversidad y crear estabilidad sin perder identidad”.

“No solo ofrezco servicios; ofrezco estructura, orden y claridad a empresarios y familias que muchas veces se sienten abrumados. Eso genera seguridad y crecimiento en la comunidad”, aseveró.

Además, indicó: “Si mi camino le da a otra mujer la confianza de dar su primer paso, entonces mi trabajo ya tiene un impacto que va más allá del negocio”.

“Entendí lo que significa empezar desde cero”

No ha sido fácil, pero ahora puede recoger los frutos del esfuerzo.

“Entendí lo que significa empezar desde cero sin garantías. No solo fue un desafío material; fue emocional y mental. También he sacrificado tiempo. Emprender ha requerido largas jornadas, decisiones difíciles y postergar la comodidad personal para construir algo sólido y sostenible. Sacrifiqué tiempo con mis hijos porque estaba enfocada en reconstruir estabilidad y asegurar su futuro. Fueron decisiones difíciles, pero necesarias en ese momento”, admitió.

Y agregó: “Ahora valoro profundamente el tiempo en familia. Con mis nietos procuro estar más presente, más consciente, entendiendo que el éxito no solo se mide en lo que construyes, sino en los momentos que compartes”.

Los sacrificios para Aixa son inversiones: “En estabilidad, en carácter y en el futuro que estoy construyendo para mi familia y mi empresa”.

¿Cuál ha sido su mayor logro? “Reconstruir mi vida y convertir la adversidad en una oportunidad de crecimiento”, planteó.

“Pero más allá del negocio, mi mayor logro ha sido mantener a mi familia como prioridad mientras construía estabilidad. Haber transformado momentos difíciles en carácter, visión y liderazgo es lo que realmente le da valor a lo que he alcanzado. El logro no es solo lo que construí, sino en quién me convertí en el proceso”.

Si su historia tuviera que quedar grabada en una sola frase, Aixa ya la escribió: “Sin importar cuántas veces tengas que empezar de nuevo, puedes reconstruirte con más fuerza, más conciencia y más propósito, dejando un ejemplo de determinación para las generaciones que vienen detrás de ti”.