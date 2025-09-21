lunes 22  de  septiembre 2025
MÚSICA

La explosión que nunca muere: La Sonora Dinamita vuelve a detonar la cumbia

Con Xiú García dirigiendo la agrupación, Charlie Álvarez en la voz y el espíritu de Lucho Argaín latiendo en cada acorde, La Sonora Dinamita reafirma su lugar en la historia musical

Integrantes de La Sonora Dinamita.&nbsp;

Integrantes de La Sonora Dinamita. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Cuando la primera trompeta de La Sonora Dinamita comienza a sonar, el tiempo parece detenerse. No importa el idioma, la edad ni el país: todos se levantan, las pistas se encienden y el corazón late al ritmo del timbal. Esa magia, única e irrepetible, es la que esta agrupación ha sabido mantener viva durante más de seis décadas.

Creada por el inolvidable Lucho Argaín y hoy dirigida por Xiú García, La Sonora Dinamita está lista para escribir otro capítulo memorable en la historia de la música latina.

Lee además
Visiblemente emocionada al aceptar el premio más prestigioso de la noche, Arianna Grande, de 32 años, agradeció a sus fans
MÚSICA

Ariana Grande ganó máximo galardón en los MTV Video Music Awards
Guaynaa visita el Empire State Building el 22 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.
MÚSICA

Latin Music Week 2025 reúne a las estrellas en Miami Beach

El próximo 14 de diciembre, el Teatro Metropolitan, Ciudad de México, será el epicentro de una noche que promete ser histórica. Bajo el nombre Aquí Inició Todo, la agrupación prepara un espectáculo monumental con invitados nacionales e internacionales, además de colaboraciones inéditas que llenarán la velada de nostalgia, alegría y una auténtica explosión de sentimientos. Este no será un simple concierto: será una consagración, un recordatorio de que la cumbia original no solo sigue viva, sino que está más fuerte que nunca.

La antesala a esta gran noche llegará semanas antes. El 10 de octubre, La Sonora Dinamita estrenará una colaboración de ensueño con uno de los cantautores más icónicos de México: Napoleón. En un medley sin precedentes, se fusionarán dos de sus temas más emblemáticos, Ella se llamaba Martha y Lo que un día fue no será, con la energía explosiva de la agrupación. El resultado será un encuentro histórico que une el romanticismo con el sabor inconfundible de la cumbia.

Sin embargo, el camino hasta llegar a este punto ha estado lleno de grandes hitos. En su 50 aniversario, La Sonora Dinamita reunió a las voces originales que marcaron la historia de sus éxitos. La India Meliyara, primera voz femenina de la agrupación, inmortalizó temas como Mi cucú, El viejo del sombrerón y Las velas encendidas. También estuvo Vilma Díaz, recordada por clásicos como Escándalo, Ya para qué y El desamor.

Para su 60 aniversario, la agrupación volvió a sorprender al colaborar con artistas de distintos géneros, como Carlos Sarabia (El Recodo), Casimiro (Su Banda El Mexicano), Fais, Flor Amargo, Alex Serhan, Iskander, Karenka, Aleida Núñez, Raquel Bigorra y Tren a Marte. Una muestra clara de que el sonido de La Sonora Dinamita no se estanca, sino que se reinventa constantemente.

Esa visión también los llevó a formar parte del proyecto Cumbia Machín, que ha sumado nombres como Erik Rubín, Benny Ibarra, Lupillo Rivera, María León, Ely Guerra, Kalimba, Ernesto D’Alessio, Rubén Albarrán, Edwin Luna y Yahir. Todos ellos han unido su talento a un género que, en manos de La Dinamita, sigue evolucionando sin perder su esencia.

Más allá de sus colaboraciones, la agrupación ha demostrado su poder en escenarios internacionales. Ha conquistado al público europeo en dos ocasiones en el Electric Brixton de Londres, Reino Unido, y hasta en seis ocasiones en La Palmeraie de París, Francia, siempre con llenos totales. La respuesta del público es prueba de que la cumbia, cuando es auténtica, no conoce fronteras.

Al frente de estas giras y producciones se encuentra Charlie Álvarez, voz insignia de la agrupación. Su papel ha sido clave, no solo como intérprete carismático que conecta con el público, sino también como pieza fundamental en la realización de aniversarios y en la unión con artistas y empresarios. Su entrega y presencia en el escenario lo han convertido en un nuevo sello de esta era, capaz de conquistar a nuevas generaciones sin dejar de honrar la esencia original de La Sonora Dinamita de Lucho Argaín.

Hoy, con Xiú García dirigiendo la agrupación, Charlie Álvarez en la voz y el espíritu de Lucho Argaín latiendo en cada acorde, La Sonora Dinamita reafirma su lugar en la historia musical. Porque hablar de esta agrupación es hablar de una explosión cultural que se convirtió en leyenda.

Mientras otros intentan seguir modas pasajeras, La Sonora Dinamita continúa marcando el rumbo con una propuesta que no envejece. Su historia demuestra que la cumbia original sigue siendo un lenguaje universal, capaz de reunir a varias generaciones en un mismo canto. Esa es la esencia que se prepara para estallar nuevamente este diciembre en la Ciudad de México.

El Metropólitan no será solo un recinto, será la cuna de una nueva explosión que recordará al mundo entero que la Dinamita no admite copias. Porque cuando el 14 de diciembre suene la primera trompeta, no quedará duda alguna: solo hay una Sonora Dinamita. La original. La que encendió al mundo. Y la que está lista para hacerlo una vez más.

Temas
Te puede interesar

Revelan lista de artistas que participan en la Billboard Latin Music Week 2025

Restos arqueológicos en Jerusalén confirman legado milenario de Israel

Charlie Kirk o las muertes que cambian el mundo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Cárceles como la de Tocorón han sido tomadas en ocasiones por fuerzas militares de Maduro
VENEZUELA

Agentes de Maduro imponen duros castigos y prostitución forzada a presos políticos con impunidad

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC el 22 de septiembre de 2025.
Violencia política

Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista interna"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
CASA BLANCA

Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida