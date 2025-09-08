lunes 8  de  septiembre 2025
Ariana Grande ganó máximo galardón en los MTV Video Music Awards

Visiblemente emocionada al aceptar el premio más prestigioso de la noche, Arianna Grande, de 32 años, agradeció a sus fans

AFP/ Ángela Weiss

ELMONT.- Ariana Grande ganó el máximo galardón en los MTV Video Music Awards el domingo, llevándose el premio al mejor video del año por Brighter Days Ahead, que también obtuvo el galardón a la mejor canción pop, en una ceremonia cerca de Nueva York.

Visiblemente emocionada al aceptar el premio más prestigioso de la noche, la cantante, compositora y actriz de 32 años agradeció a sus fans.

"Gracias por crecer conmigo y por apoyarme tanto como ser humano", dijo.

Lady Gaga emergió como la otra gran ganadora de la noche, venciendo a otros pesos pesados de la industria como Bad Bunny, el rapero Kendrick Lamar, Taylor Swift y The Weeknd en la categoría de mejor artista.

La cantante de 39 años se llevó el premio al artista del año y también ganó el galardón a la mejor colaboración, con Bruno Mars por Die with a Smile.

La cantante de k-pop Rosé, quien está siguiendo una carrera en solitario después de alcanzar la fama con el grupo Blackpink, recibió el premio a la canción del año por APT, coescrita con Bruno Mars.

Sabrina Carpenter ganó el premio al mejor álbum del año por Short n' Sweet.

La velada presentó una estética nostálgica con actuaciones de artistas veteranos como Mariah Carey, Busta Rhymes y Ricky Martin, mientras que artistas más jóvenes como Doja Cat y Tate McRae incorporaron coreografías fuertemente inspiradas en los años 80 y 90.

El rapero Kendrick Lamar, quien dominó los últimos Grammy con cinco triunfos, quedó con las manos vacías a pesar de múltiples nominaciones.

A diferencia de la ceremonia del año pasado, que coincidió con la temporada electoral y donde la ganadora Taylor Swift instó a los fanáticos a votar por Kamala Harris, el evento de este año pareció evitar cuidadosamente los mensajes políticos.

FUENTE: AFP

