Revelan lista de artistas que participan en la Billboard Latin Music Week 2025

Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latin/Español, destacó la importancia de este evento para la música latina y señaló que este año se celebrará con más paneles e invitados

Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latin/Español, junto al dúo de reguetón Wisin y Yandel, durante la Billboard Latin Music Week 2019.&nbsp;

Cortesía/Billboard/Maria del Mar Barcelo/Nevarez PR
MIAMI.- Empieza la cuenta regresiva para la Billboard Latin Music Week 2025, el evento que reúne a los destacados artistas latinos y ejecutivos de la industria musical en el mundo. Durante una conferencia de prensa, desde el Fillmore Miami Beach y en la que estuvieron presentes Bebeshito, Guaynaa y Paola Ruiz, se dio a conocer la lista completa de celebridades que participarán en el encuentro que tendrá lugar del 20 al 24 de octubre.

Alofoke, Anuel AA, Carín León, DY, Gloria y Emilio Estefan, Ela Taubert, Goyo, Grupo 5, Guaynaa, Humberto “Humby” Viana, Julio Reyes Copello, Kali Uchis, Kapo, Laura Pausini, Leo Rojas de Escuela de Nada, Luis R. Conriquez, Molusco, Myke Towers, Netón Vega, Óscar Maydon, Ozuna, Pablo Alborán, Silvana Estrada, Venesti, Xavi y Yami Safdie, se encontraban entre los primeros artistas confirmados para esta edición.

Ahora, se ha develado que Alejo, Aitana, Baltazar Lora, Bebeshito, Chaparro Chuacheneguer, Christian Alicea, Carlos Arroyo, Danny Ocean, Dimeloking, Gerardo Fernández, Golden, Ivy Queen, Isabel Castro, Jheral, Juanito El Millonzuki, Karime Pindter, King Savagge, La Segura, Lenny Tavárez, Luck Ra, Lupita Infante, Machael, Yan Madmusick, Yon Madmusick, Mario Ruiz, Matt Louis, Michelle Maciel, Olga Tañón, Paola Ruiz, Rawayana, Santos Bravos, Silvestre Dangond, Silvia Zepeda, Soledad, Suzette Quintanilla, Tokischa, Yailin, y Zizzy, también estarán presentes en la semana más esperada por los exponentes de la música.

"Aquí se ha escrito historia"

Durante la ceremonia, Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latin/Español, destacó la importancia de este evento para la música latina y señaló que este año se celebrará con más paneles e invitados.

"Estamos súper emocionados, cumplimos 36 años. Hemos sido parte de la historia y el futuro de la música latina. La música latina es más grande que nunca, es más global que nunca. Es el género que ha crecido más rápido en todo el mundo. Estamos encantados de regresar con nuestra Semana de la Música Latina más grande hasta la fecha: 32 paneles, más de 100 invitados, incluyendo a los artistas, ejecutivos y creadores de contenido más relevantes. El Fillmore no es solo un hermoso teatro, sino que aquí se ha escrito historia. Todos los artistas de renombre se han presentado aquí", manifestó.

En el encuentro con los medios estuvo presente el alcalde de Miami Beach Steven Meiner, quien recibió el título de Latino Honorario y compartió su orgullo por poder ser parte de la historia de la música latinoamericana.

"El corazón de la música latina está aquí (en Miami Beach). En mi humilde opinión, es la ciudad más grandiosa del país, y estamos sumamente orgullosos de darles la bienvenida a Billboard Latin Music Week. Miami Beach está ganando prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, como el lugar ideal para residencias, eventos y negocios. La Semana Billboard de la Música Latina es parte de eso, pero es una alianza, y no seríamos el Miami Beach que somos hoy si no fuera por Latin Music Week. Agradezco el título de Latino Honorario… Espero con ansias otra increíble Semana de la Música Latina, y es un honor estar aquí”.

