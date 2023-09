La tienda que aromatiza Miami, Gicam Boutique, celebra gran apertura

El corte de cinta inaugural marca un nuevo capítulo en el negocio de Dayana Martínez con la apertura de una tienda física: Gicam Boutique.

“Me parece mentira que lo que comenzó como un pasatiempo, hoy se vea materializado en mi primera tienda”, dijo Dayana Martínez, propietaria y líder de Gicam Boutique, quien tras su segundo embarazo debió poner en pausa su carrera como estilista para reinventarse por medio de un oficio de que le permitiera estar mucho más presente en su hogar.

La marca Gicam Scents destaca por ofrecer esencias basadas en aceites naturales e hipoalergénicos, difusores de última generación, programa de suscripciones mensuales, sello de calidad en sus recargas de fragancias duraderas, y experiencias personalizadas de compra y aromatización.

“Nuestros fieles clientes me abrieron las puertas de su casas y negocios, y hoy me toca a mí abrirles las puertas de Gicam Boutique a ellos”, agregó la empresaria cuya misión es crear momentos inolvidables a través de aromas que celebren la identidad de sus clientes, logrando dar vida a ambientes únicos, memorables, y felices.

Con la presencia de la actriz cubanoamericana Arlyn Broche, la actriz de Disney, Wendy Regalado, y decenas de influencers, emprendedores y familiares, el evento producido por Simplemente Ileana Events cautivó a los asistentes por sus degustaciones de champagne, bocaditos ligeros, música en vivo, y demostraciones de torcido de tabaco.

Para más información sigue la cuenta de Instagram @gicamscents o visita gicam.life

Embed - Gicam Scents on Instagram: "FAQ this week: ¿Que máquina me recomiendas? Answer: Para ser completamente honesta, la respuesta siempre será: depende. Hay muchos factores a considerar al elegir una máquina de difusión. ¿Cuánto espacio necesitas cubrir? ¿Te gusta diferenciar cada área, ya sea residencial o comercial, con diferentes aromas? ¿Dónde pasas la mayor parte del tiempo? Estas son preguntas clave que me gusta hacer para poder ofrecerte la mejor recomendación al seleccionar el difusor adecuado para tu espacio. ¡Tenemos una amplia variedad de difusores para todo tipo de necesidades y espacios! Espero que esto te ayude a tomar una decisión informada. Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas. Ps: My fav es y será siempre nuestra GC- AI6 DIFFUSER abarca toda la casa y el aroma es parejo en cada habitación #gicam #oildiffuser"