Latina Expo regresa a Miami promoviendo oportunidades e inspiración para la comunidad

Miami, FL – El próximo 10 y 11 de octubre, el Miami Dade College, West Campus de Doral, se convertirá en el epicentro de la innovación, la inspiración y el networking con el regreso de la Latina Expo Miami 2025 . Evento que llega por segundo año consecutivo al sur de la Florida y que promete abrir puertas, generar conexiones y empoderar a la comunidad latina en todas sus facetas.

Tras nueve exitosas ediciones en Chicago, bajo la visión y liderazgo de César Rolon, la feria llega nuevamente a Miami gracias a la alianza de producción entre Marilyn Santiago y Fabiola Angulo, quienes unen esfuerzos para ofrecer a la ciudad un espacio gratuito de aprendizaje, motivación y oportunidades de crecimiento.

GASTRONOMÍA La Mesa Doral: el rincón donde Miami sabe, suena y se celebra en clave latina

Una plataforma para todos

Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar de conferencias inspiradoras, paneles con líderes de diversas industrias, exhibiciones de productos y servicios, y valiosas oportunidades de generar redes de trabajo. Desde emprendedores y estudiantes hasta profesionales en busca de alianzas estratégicas, la Latina Expo se proyecta como una vitrina para quienes desean transformar sus ideas en acción.

“Este evento es para todos: para quien sueña con emprender, para quien busca alianzas, y para quien quiere aprender de historias reales de éxito”, aseguró el fundador César Rolon. “Este evento es para todos: para quien sueña con emprender, para quien busca alianzas, y para quien quiere aprender de historias reales de éxito”, aseguró el fundador César Rolon.

Por su parte, la coproductora Fabiola Angulo resaltó el impacto que esta edición tendrá en la región:

“Latina Expo Miami es un regalo para nuestra comunidad. Queremos que cada persona que cruce esas puertas salga con más confianza, con nuevas conexiones y con la certeza de que los sueños sí se pueden lograr”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Latina Expo (@latinaexpo_chicago)

Más que una feria, un movimiento

El evento no solo busca celebrar la cultura y el talento latino, sino también impulsar el crecimiento económico, empresarial y educativo en el sur de la Florida. “Miami es una ciudad vibrante, diversa y llena de historias de resiliencia. Aquí hay mujeres y hombres con un potencial extraordinario, y este evento es la plataforma para visibilizarlos”, agregó Angulo.

La Latina Expo Miami 2025 será completamente gratuita, reafirmando su compromiso de abrir oportunidades sin barreras económicas y convirtiéndose en un verdadero punto de encuentro para quienes creen en el poder de la colaboración.

“Nuestro objetivo es simple pero poderoso: motivar, conectar y transformar vidas. En estos tiempos, más que nunca, necesitamos espacios que inspiren y que nos recuerden la fuerza que tenemos como comunidad latina”, concluyó Angulo.

Detalles del evento

Lugar: Miami Dade College, West Campus 3800 NW 11th Ave Doral, FL. 33178

Fecha: 10 y 11 de octubre de 2025

Entrada: Gratuita

Para más información visita www.chicagolatinaexpo.com/cities