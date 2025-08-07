viernes 8  de  agosto 2025
Pandora celebra reconocimiento otorgado por la Academia Latina de la Grabación

La agrupación recibirá el Latin Grammy a la Excelencia Musical el 9 de noviembre de 2025, durante un evento privado en Las Vegas, Nevada

El trío pop mexicano Pandora.&nbsp;

El trío pop mexicano Pandora. 

Cortesía/La Bulla PR Agency
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El trío latino femenino pop Pandora recibirá el Premio a la Excelencia Musical 2025 de La Academia Latina de la Grabación, durante la entrega anual de los Premios Especiales, realizada en el marco de la Semana Latin Grammy.

Pandora se une a una prestigiosa lista de íconos y leyendas de la música latina al ser reconocida con uno de los más altos honores conferidos por la Academia Latina de la Grabación. El galardón se otorga a agrupaciones e intérpretes que, durante su carrera artística, hayan realizado contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.

“Estamos profundamente agradecidas por este reconocimiento que nos están dando por los 40 años de carrera. Este honor resume todos estos años que llevamos trabajando, porque muchas veces no se hace real hasta que tenemos un galardón, un trofeo que nos recordará todos los días de nuestra vida el trabajo que hemos hecho por tanto tiempo", dijeron las intérpretes en un video que compartieron tras el anuncio.

"¡Qué lindo que hoy nos voltean a ver con este reconocimiento tan bonito y tan merecido para este trío, que somos incansables, mujeres luchadoras dentro de la industria de la música! Gracias a La Academia”.

La agrupación recibirá el Latin Grammy a la Excelencia Musical el 9 de noviembre de 2025, durante un evento privado en Las Vegas, Nevada.

Historia

Pandora, integrada por las hermanas Isabel y Mayte Lascurain, y María Fernanda Meade, nació en 1985, transformando el pop latino con el lanzamiento de Cómo te va mi amor.

El sencillo fue nominado en 1986 al Grammy a la Mejor Interpretación de Pop Latino en la 29.ª Entrega Anual de los premios. Desde ese entonces, han dejado una huella imborrable en el pop latino y ha colaborado con leyendas de la música como Armando Manzanero, Frank Sinatra, Julie Andrews y Luis Miguel.

Embed

El galardón llega durante la celebración de las cuatro décadas de Pandora.

Como parte de los festejos, la agrupación anunció también un nuevo álbum, Pandora 40, una recopilación de covers de las canciones que han marcado la historia del trío.

Además, Pandora continúa su extensa gira con la agrupación Flans, el Inesperado Tour, con fechas en México y Estados Unidos, incluyendo una presentación el 5 de septiembre en el James L. Knight Center de Miami. La gira continuará en 2026 con otras ciudades en Estados Unidos.

