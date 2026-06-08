lunes 8  de  junio 2026
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León XIV pide a obispos españoles responder a la "plaga" de los abusos en la Iglesia

En tiempos de polarización, el Papa subrayó la relevancia de un testimonio de unidad en la pluralidad y recordó que la verdadera fuerza de la Iglesia proviene de la santidad de sus miembros y la fidelidad a la guía del Espíritu

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El Papa León XIV ofreció este lunes un discurso en la Conferencia Episcopal, instando a los obispos españoles a actuar con justicia hacia quienes han sufrido abusos por parte de la Iglesia. En su mensaje, enfatizó la necesidad de escuchar y reparar a las víctimas, así como de fomentar una cultura de cuidado y prevención. León XIV también destacó la importancia de que el patrimonio de la Iglesia se utilice como un medio para el diálogo, adaptándose a las nuevas realidades culturales y la diversidad provocada por la migración. En tiempos de polarización, el Papa subrayó la relevancia de un testimonio de unidad en la pluralidad y recordó que la verdadera fuerza de la Iglesia proviene de la santidad de sus miembros y la fidelidad a la guía del Espíritu, más que de la notoriedad mediática. Su mensaje resuena en un momento crucial para la institución religiosa.

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