martes 21  de  julio 2026
Comercio electrónico

Bruselas multa con $600 millones a AliExpress por vender productos ilegales y peligrosos

Yahoo seguirá con plan de desprenderse de Alibaba sin pagar impuestos

La Comisión Europea ha impuesto una multa de unos $600 millones a AliExpress por incumplir la Ley de Servicios Digitales. Según Bruselas, la plataforma china no ha tomado las medidas necesarias para frenar la venta de productos ilegales, fraudulentos y peligrosos. La investigación reveló que existen fallos en toda la cadena de control, con una falta de moderadores para revisar adecuadamente los productos. Se observó que los artículos fraudulentos reaparecen constantemente y que, incluso, sus algoritmos han recomendado productos peligrosos antes de ser retirados. Además, cosméticos, juguetes y otros productos ilegales han estado a la venta durante semanas, a pesar de haber sido identificados. La Comisión ha criticado la falta de sanciones adecuadas para los vendedores reincidentes y la facilidad con la que estos evaden los controles. AliExpress tiene hasta el 20 de octubre para presentar un plan que aborde estas deficiencias, o podría enfrentar sanciones aún más severas.

Lee además
Depresión tropical dos, próxima a denominarse tormenta tropical Bertha. video
El Diario en 90 segundos

Depresión tropical amenaza a Florida con lluvias, inundaciones y mar peligroso
Equipos de rescate evacúan en camilla a una persona de un edificio que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.
LABORES DE RESCATE

Mascota sobrevive de "milagro" bajo los escombros a tres semanas de los sismos en Venezuela
Temas
Te puede interesar

Trump anticipa que pasarán "muchas cosas" en Cuba próximamente

Embajada de EEUU confirma la aprobación del parole para Luis Manuel Otero Alcántara

Trump pone la mira en las elecciones legislativas durante discurso a la nación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La tormenta tropical Bertha avanza hacia las costas de Alabama, Misisipi y Luisiana.
VIGILANCIA

Tormenta tropical Bertha gana fuerza y mantiene bajo alerta al norte de Florida

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One al regresar a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 19 de julio de 2026.
GUERRA

Trump amenaza a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses

Diez patriotas sin justicia
OPINIÓN

Diez patriotas sin justicia

 Andrew Arrabaca  fue detenido por tratar de incendiar edificio de oficinas de inmigración (Facebook) 
EEUU

Detienen a hombre por provocar incendio frente a oficinas de inmigración en Nueva York

Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
POLÍTICA

EEUU acusa a Cuba de "infiltración y espionaje" de largo alcance

Te puede interesar

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
GRAN VICTORIA DE TODOS

Miami-Dade celebra el éxito del Mundial tras recibir a más de 500.000 visitantes

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El rapero Maykel El Osorbo Castillo Pérez es uno de los músicos cubanos que participan en la canción Patria y Vida.
DERECHOS HUMANOS

Quién podría ser el próximo preso político desterrado por la dictadura cubana

Una empleada trabaja en una pizzería.
CAÍDA LABORAL

Solicitudes de subsidio por desempleo repuntan en Florida en la segunda semana de julio

La tormenta tropical Bertha avanza hacia las costas de Alabama, Misisipi y Luisiana.
VIGILANCIA

Tormenta tropical Bertha gana fuerza y mantiene bajo alerta al norte de Florida

La senadora Ashley Moody.
ELECCIONES 2026

Ashley Moody saca ventaja a sus dos rivales demócratas al Senado de Florida