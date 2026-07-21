Bruselas multa con $600 millones a AliExpress por vender productos ilegales y peligrosos

La Comisión Europea ha impuesto una multa de unos $600 millones a AliExpress por incumplir la Ley de Servicios Digitales. Según Bruselas, la plataforma china no ha tomado las medidas necesarias para frenar la venta de productos ilegales, fraudulentos y peligrosos. La investigación reveló que existen fallos en toda la cadena de control, con una falta de moderadores para revisar adecuadamente los productos. Se observó que los artículos fraudulentos reaparecen constantemente y que, incluso, sus algoritmos han recomendado productos peligrosos antes de ser retirados. Además, cosméticos, juguetes y otros productos ilegales han estado a la venta durante semanas, a pesar de haber sido identificados. La Comisión ha criticado la falta de sanciones adecuadas para los vendedores reincidentes y la facilidad con la que estos evaden los controles. AliExpress tiene hasta el 20 de octubre para presentar un plan que aborde estas deficiencias, o podría enfrentar sanciones aún más severas.