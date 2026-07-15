Machado defiende su regreso a Venezuela como una fuerza "estabilizadora" y "pacificadora"

María Corina Machado, líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, afirmó este miércoles que Venezuela está más preparada que nunca para una transición democrática. Durante su discurso, Machado desmintió los rumores sobre un posible riesgo de guerra civil, subrayando que el país es una nación cohesionada que anhela dignidad, libertad y justicia. Resaltó la importancia de un proceso electoral justo y transparente, y afirmó que Venezuela ha demostrado una notable capacidad de organización cívica y pacífica en pasadas elecciones. Su regreso al país tiene como objetivo ser una fuerza estabilizadora y pacificadora, ayudando a canalizar el dolor y la frustración que han experimentado los venezolanos. En este reencuentro, Machado busca fomentar un ambiente cívico que permita la reunión de los venezolanos y el retorno de los hijos al hogar, enfatizando la necesidad de un esfuerzo conjunto para lograr la paz y la justicia social en la nación.