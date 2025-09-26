viernes 26  de  septiembre 2025
Reino Unido: condenan a empleada de guardería por agresiones "sádicas" a 21 bebés

Fueron "múltiples actos de violencia gratuita" perpetrados cuando no la veían, dijo la magistrada

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una joven de 22 años que trabajaba en dos guarderías en el Reino Unido fue condenada este viernes a ocho años de cárcel por agredir a 21 bebés, actos que la juez calificó de "gratuitos" y "sádicos".

Roksana Lecka cometió muchos "actos de crueldad" en ambas guarderías, donde trabajó entre octubre de 2023 y junio de 2024 en los suburbios de Londres, subrayó la magistrada Sarah Plaschkes al anunciar su decisión.

La joven, que dijo ser adicta a la marihuana, admitió que cometió siete cargos por actos crueles contra menores y el tribunal de Kingston determinó su culpabilidad en otros 14 casos.

Los niños fueron "pellizcados, recibieron puñetazos, fueron abofeteados y pateados. Usted les tiró las orejas, el pelo y los dedos de los pies", dijo la juez.

Fueron "múltiples actos de violencia gratuita" perpetrados cuando no la veían, añadió la magistrada.

Videos de vigilancia de una de las guarderías, la de Riverside, muestran a Lecka pellizcando y rasguñando a los niños en los brazos, piernas y abdomen, o pateando el rostro de un niño.

Muchos padres estaban presentes en la sala para asistir al veredicto.

"Esos niños eran tan inocentes, vulnerables. No podían hablar, defenderse y Roksana 'los atacó'", declaró una madre.

La abogada de la joven, Arlette Piercy, destacó que su cliente expresó remordimientos.

Lecka declaró en una carta dirigida al tribunal que el consumo de cannabis alteró su comportamiento.

FUENTE: AFP

