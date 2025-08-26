martes 26  de  agosto 2025
¿LIMPIEZA DE ALTOS CARGOS?

Régimen en China condena a muerte a exfuncionario por supuesta corrupción

El exvicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Hainan, en el sur de China

Captura de pantalla de YouTube donde se aprecia a Liu Xingtai, exvicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Hainan, China.&nbsp;

Captura de pantalla de YouTube donde se aprecia a Liu Xingtai, exvicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Hainan, China. 

Captura de pantalla / YouTube / @中国新闻社News
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un tribunal de China condenó este martes a pena de muerte a Liu Xingtai, quien fuera vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Hainan, situada en el sur de China, por haberse apropiado de forma indebida de unos 316 millones de yuanes (unos 44 millones de dólares) cuando ejercía el cargo, según indicó el oficialismo chino.

La Justicia halló indicios de que Liu abusó de su poder entre los años 2003 y 2024 para hacerse con fondos de forma irregular mediante la adjudicación de contratos, según informaciones de la cadena de televisión CCTV.

La sentencia, que señala que el acusado fue condenado a la pena capital, despojado de sus derechos políticos y que se han confiscado todos sus bienes personales, obliga a Liu a devolver los bienes, que ya han sido confiscados para su posterior entrega al Estado. No obstante, la sentencia quedará suspendida durante dos años.

Desde que Xi Jinping asumió el poder del país en 2013, ha puesto en marcha una serie de medidas contundentes para hacer frente a la corrupción en todos los ámbitos. Así, las penas por cometer este tipo de delitos se han recrudecido significativamente.

Para el gobernante chino, la corrupción supone un "tumor maligno" que amenaza la vitalidad y la capacidad de lucha del partido. Es por ello que ha insistido en que mientras estos actos se produzcan, habrá que "luchar, sin detenerse ni un minuto". "El partido nunca tolerará la corrupción y siempre la castigará", dijo.

La mayoría de las condenas a pena de muerte cuentan con un periodo de suspensión de dos años. Una vez finaliza este plazo, esta condena puede ser sustituida por la cadena perpetua si así lo solicita el reo, que no podrá aspirar a ser puesto en libertad.

Embed - 826

FUENTE: EUROPA PRESS

