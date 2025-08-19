Space X anuncia 'otro' décimo vuelo de prueba del supercohete Starship

SpaceX ha programado para el 24/08 la décima prueba de vuelo de su super [cohete] Starship, prototipo de la nave interplanetaria para viajar a Marte concebida por Elon Musk.

Se trata de un segundo [décimo] vuelo de prueba, ya que el primero que recibió la denominación explotó durante los preparativos del despegue el pasado 19/06 en la [Star] [base] de Boca [Chica], Texas.

La buena noticia La buena noticia: Nueva vacuna contra cáncer de páncreas y colorrectal muestra eficacia en 21 pacientes

El Diario en 90 segundos Madre demanda a granja de Florida tras perder a su bebé por consumo de leche cruda

El propulsor en esta prueba de vuelo realizará varios experimentos de vuelo para copilar datos de rendimiento en condiciones reales sobre futuros perfiles de vuelo y escenarios fuera de lo normal.

Los principales objetivos de la prueba del propulsor se centrarán en su combustión de aterrizaje y utilizarán configuraciones de motor únicas.

Uno de los tres motores centrales utilizados para la fase final del aterrizaje se desactivará intencionalmente para recopilar datos sobre la capacidad de un motor de respaldo del anillo central para completar la combustión de aterrizaje.

FUENTE: Europa Press / Space X / Elon Musk