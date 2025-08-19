martes 19  de  agosto 2025
ESPACIO

Space X anuncia 'otro' décimo vuelo de prueba del supercohete Starship

El propulsor en esta prueba de vuelo realizará varios experimentos de vuelo para copilar datos de rendimiento en condiciones reales sobre futuros perfiles de vuelo y escenarios fuera de lo normal

SpaceX Starship Flight 8 estacionado en la órbita de lanzamiento en&nbsp; Boca Chica Beach, Texas.

SpaceX Starship Flight 8 estacionado en la órbita de lanzamiento en  Boca Chica Beach, Texas.

BRANDON BELL/ AFP
Embed
Marte concebida por Elon Musk.">

SpaceX ha programado para el 24/08 la décima prueba de vuelo de su super [cohete] Starship, prototipo de la nave interplanetaria para viajar a Marte concebida por Elon Musk.

Se trata de un segundo [décimo] vuelo de prueba, ya que el primero que recibió la denominación explotó durante los preparativos del despegue el pasado 19/06 en la [Star] [base] de Boca [Chica], Texas.

Lee además
madre demanda a granja de florida tras perder a su bebe por consumo de leche cruda
El Diario en 90 segundos

Madre demanda a granja de Florida tras perder a su bebé por consumo de leche cruda
La buena noticia
La buena noticia

La buena noticia: Nueva vacuna contra cáncer de páncreas y colorrectal muestra eficacia en 21 pacientes

El propulsor en esta prueba de vuelo realizará varios experimentos de vuelo para copilar datos de rendimiento en condiciones reales sobre futuros perfiles de vuelo y escenarios fuera de lo normal.

Los principales objetivos de la prueba del propulsor se centrarán en su combustión de aterrizaje y utilizarán configuraciones de motor únicas.

Uno de los tres motores centrales utilizados para la fase final del aterrizaje se desactivará intencionalmente para recopilar datos sobre la capacidad de un motor de respaldo del anillo central para completar la combustión de aterrizaje.

FUENTE: Europa Press / Space X / Elon Musk

Temas
Te puede interesar

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Pedro Burelli analiza la presión de EEUU sobre Maduro, en charla con la periodista Patricia Janiot

Secuestro, dinero y poder: La historia que une a los hermanos Rodríguez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
RESPUESTA

Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

Alerta Amber para Aizon Turner y Akachi Turner. 
URGENTE

Florida: Emiten Alerta AMBER por dos menores desaparecidos

William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.
REALEZA

El príncipe William y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge y reubican a dos familias en Windsor

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Te puede interesar

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto collage del presidente de Rusia Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski.
NEGOCIACIONES

Trump revela puntos clave en negociaciones y ve viable apoyo aéreo a Ucrania

Imagen referencial
JUSTICIA

Fraude millonario en Florida, 87 meses de prisión por estafa que apuntó a inversionistas venezolanos

Partido Republicano de Florida retira productos de su web.
INMIGRACIÓN

Partido Republicano de Florida retira merchandising "Deport Depot" tras polémica por similitud con Home Depot

Pescadores aprovechan la crecida del Río Grande de Arecibo en su desembocadura tras el paso del huracán Erin, de categoría 3, por Puerto Rico, el 17 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA EN AUGE

Nueva onda tropical apunta al Caribe, Erin agita el Atlántico con marejadas