jueves 15  de  octubre 2026
SUCESOS

Tiroteo en escuela primaria de Oregón deja al menos dos heridos, entre ellos un menor

El presunto atacante habría muerto tras recibir disparos de agentes policiales, según informó la directora el Departamento de Policía de Bend

Imagen referencial.

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Pixabay
Por ANA ALVAREZ

LOS ÁNGELES.- Al menos dos personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas este jueves durante un tiroteo registrado en una escuela primaria de la ciudad de Bend, en el estado de Oregón, informaron las autoridades locales.

Los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre su estado de salud.

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El presunto atacante habría muerto tras recibir disparos de agentes policiales, según informó a la prensa Sheila Miller, directora de Comunicaciones del Departamento de Policía de Bend.

Por el momento, las autoridades no han divulgado la identidad del sospechoso ni las circunstancias que desencadenaron el tiroteo.

La gobernadora del estado, Tina Kotek, indicó en un mensaje en su cuenta de Facebook que se encuentra monitoreando la situación y agradeció la rápida respuesta de las autoridades.

La directora de comunicaciones añadió que hubo "varias víctimas" relacionadas con este suceso, aunque no especificó detalles.

Estados Unidos ha presenciado más de 350 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

Uno de los tiroteos más recientes tuvo lugar el pasado sábado, en el que al menos ocho personas murieron, dos de ellas niños, después de que un tirador abriese fuego en la localidad de Erie, en el norte del estado de Pensilvania, antes de quitarse la vida.

FUENTE: Con información de EFE

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