Tiroteo en escuela primaria de Oregón deja al menos dos heridos, entre ellos un menor

LOS ÁNGELES.- Al menos dos personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas este jueves durante un tiroteo registrado en una escuela primaria de la ciudad de Bend, en el estado de Oregón, informaron las autoridades locales.

Los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre su estado de salud.

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El presunto atacante habría muerto tras recibir disparos de agentes policiales, según informó a la prensa Sheila Miller, directora de Comunicaciones del Departamento de Policía de Bend.

Por el momento, las autoridades no han divulgado la identidad del sospechoso ni las circunstancias que desencadenaron el tiroteo.

La gobernadora del estado, Tina Kotek, indicó en un mensaje en su cuenta de Facebook que se encuentra monitoreando la situación y agradeció la rápida respuesta de las autoridades.

La directora de comunicaciones añadió que hubo "varias víctimas" relacionadas con este suceso, aunque no especificó detalles.

Estados Unidos ha presenciado más de 350 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

Uno de los tiroteos más recientes tuvo lugar el pasado sábado, en el que al menos ocho personas murieron, dos de ellas niños, después de que un tirador abriese fuego en la localidad de Erie, en el norte del estado de Pensilvania, antes de quitarse la vida.

SPECIAL REPORT: Students injured and suspect dead after shooting at Bend, Oregon elementary school https://t.co/hyvG1f76ox — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 15, 2026

The Bend Police Department is currently at Silver Rail Elementary School after a report of an active shooter. There is a large police presence in the area. Please avoid the area. We will share more information as soon as we can. — City of Bend Police Department #BendPolice (@BendCityPolice) October 15, 2026

Authorities in Bend, Oregon say a shooting at Silver Rail Elementary School has left behind multiple victims, including children. A shooter was shot and killed, police say.



At least two people were taken to a local hospital for treatment, but information on their conditions and… pic.twitter.com/uQtolmDAno — CBS News (@CBSNews) October 15, 2026

FUENTE: Con información de EFE