Vasili S. Hernández: De Cuba a las cortes de Estados Unidos, una historia de éxito y justicia

“Cada cliente es una historia de vida. Mi misión es luchar por quienes han sufrido daños y garantizar que obtengan la compensación y la justicia que merecen”, expresó Hernández

El abogado Vasili S. Hernández.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La trayectoria del abogado Vasili S. Hernández es un ejemplo de perseverancia, superación y compromiso con la justicia. Con más de 14 años de experiencia legal, Hernández ha representado exitosamente a cientos de víctimas de accidentes en Florida y Nueva York, logrando acuerdos y veredictos que van desde decenas de miles de dólares hasta sentencias multimillonarias contra grandes compañías de seguros.

Nacido y criado en Cuba, Vasili emigró a Estados Unidos a los 20 años junto a su familia. Tras llegar a Miami, se estableció en Nueva York, donde vivió por dos décadas antes de regresar definitivamente al sur de Florida. Allí consolidó una carrera que hoy lo posiciona como uno de los abogados más respetados en el ámbito de los litigios civiles y las lesiones personales.

Su sólida formación académica refleja su disciplina y pasión por el derecho: se graduó con honores en Historia y Ciencias Políticas en Hunter College (CUNY) y recibió una beca completa para estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde obtuvo su Doctorado en Derecho en 2010.

Actualmente, el Sr. Hernández cuenta con licencia para ejercer en Nueva York (2011), Florida (2022), y Texas (2025). Su dominio del inglés, español y francés le permite atender a una clientela diversa y ofrecer un servicio personalizado en cada caso.

"Cada cliente es una historia de vida. Mi misión es luchar por quienes han sufrido daños y garantizar que obtengan la compensación y la justicia que merecen", expresó Hernández.

El abogado Vasili Hernández, al frente de Personal Injury Law Firm en Miami, se ha consolidado como un defensor incansable de los derechos de sus clientes en casos de Lesiones Personales, Compensación Laboral y Litigios Civiles. Su experiencia y dedicación lo convierten en un aliado estratégico para quienes enfrentan situaciones legales complejas.

La historia de Vasili S. Hernández es la prueba de que el esfuerzo, la educación y la dedicación a los demás pueden transformar vidas, dentro y fuera de la sala de audiencias.

Para contactar el abogado puede llamar al 305-618-0000 o visitar @miamiaccidentattorney

