Adriana Lobo: estrategia y liderazgo femenino en la transformación de las compras estratégicas

Las decisiones que mueven a la economía global rara vez son visibles para el consumidor. Detrás hay una gestión minuciosa para que cada producto llegue a tiempo a un mercado, así como una cadena de suministro que enfrenta desafíos y depende de negociaciones estratégicas que fortalecen a la empresa. En ese escenario, Adriana Virginia Lobo ha construido una trayectoria que la ha convertido en una de las voces más influyentes en el ámbito de las compras estratégicas (procurement) y de la gestión de las cadenas de suministro (supply chains).

Más de 22 años de experiencia en multinacionales de primer nivel fortalecen el currículo de la ejecutiva colombiana radicada en Miami, quien ha construido una trayectoria que combina estrategia, innovación tecnológica y liderazgo global.

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Lobo es CEO de Alsea Trading Group, una firma especializada en el abastecimiento internacional y en la conexión de proveedores asiáticos con compradores en América Latina y Estados Unidos. Desde esa posición, impulsa una visión que busca posicionar el procurement como un generador de valor estratégico dentro de las organizaciones.

Su carrera incluye roles de alto nivel en Nestlé, Anheuser-Busch InBev y Colgate-Palmolive, donde lideró portafolios superiores a 330 millones de dólares y desarrolló estrategias de negociación, optimización de costos y resiliencia operativa en mercados de Europa, Estados Unidos y América Latina.

En Nestlé, lideró procesos de automatización y compras estratégicas para mitigar riesgos durante la crisis mundial de semiconductores. En AB InBev y Bavaria dirigió operaciones de sourcing y contratos internacionales a gran escala, mientras que en Colgate-Palmolive consolidó estrategias de compras en mercados clave de Norteamérica y Suramérica.

Esa experiencia internacional también le dejó un aprendizaje. Como afirmó en entrevista:

“La lección más importante es que la resiliencia se construye antes de la crisis, no durante. Aprendí que el precio más bajo casi nunca es el costo más bajo y que un solo proveedor sin alternativa es un riesgo esperando su momento. Las cadenas de suministro se ganan o se pierden en las decisiones que se toman cuando todo parece estar en calma”. “La lección más importante es que la resiliencia se construye antes de la crisis, no durante. Aprendí que el precio más bajo casi nunca es el costo más bajo y que un solo proveedor sin alternativa es un riesgo esperando su momento. Las cadenas de suministro se ganan o se pierden en las decisiones que se toman cuando todo parece estar en calma”.

Además de su experiencia corporativa, Lobo ha apostado por la innovación tecnológica como cofundadora de Tail Sourcing, una plataforma SaaS impulsada por inteligencia artificial enfocada en optimizar el tail spend para empresas medianas y grandes.

Sin embargo, advierte que el verdadero potencial de la inteligencia artificial no reside en sustituir el criterio humano, sino en potenciarlo.

“La inteligencia artificial transforma la velocidad y la calidad del análisis, no reemplaza el criterio. En procurement, la IA nos permite ver patrones y anticipar riesgos que antes se nos escapaban; sin embargo, la decisión final, sobre todo cuando hay dinero, relaciones y contratos de por medio, sigue necesitando supervisión humana. La mejor combinación es una IA que informa y una persona que decide”, explicó.

Su liderazgo ha sido reconocido en distintos escenarios internacionales. En 2026 fue nombrada Top 50 Thought Leader in Procurement y Top 100 Thought Leader in AI Ethics por Thinkers360. Un año antes recibió el Certification of Recognition of Women's Achievements durante el Universal Women's Leadership Forum, celebrado en Fort Lauderdale.

Ese reconocimiento también refleja una de sus principales áreas de reflexión: el papel de la mujer en las cadenas de suministro. “Lo que durante años fue una presencia excepcional se ha convertido en una fuerza que está redefiniendo el procurement: el liderazgo de las mujeres en las cadenas de abastecimiento global”, sostuvo.

Para Lobo, el valor diferencial del liderazgo femenino radica en la combinación de capacidades esenciales para un entorno empresarial cada vez más complejo. “Las profesionales en este campo solemos aportar una combinación particularmente valiosa: rigor analítico, sensibilidad para leer contextos humanos y culturales, y un sentido ético firme”, indicó.

Desde su rol como vicepresidenta del capítulo South Florida del Institute for Supply Management para el período 2026-2027, trabaja precisamente para ampliar esas oportunidades. A su juicio, el desafío es transformar los discursos en acciones concretas: “Necesitamos pasar de la buena intención a la acción concreta: mentoría real, visibilidad en las mesas donde se toman las decisiones y criterios de promoción basados en resultados, no en disponibilidad para el modelo tradicional”.

Según añadió, desde ISM South Florida, la organización impulsa esa misión mediante programas de formación, desarrollo profesional, certificaciones, espacios de networking y eventos dirigidos a fortalecer a toda la comunidad del sector. “El talento femenino en supply chain ya existe; nuestro papel es ayudar a que se prepare, se conecte y gane visibilidad para que ese talento tenga dónde crecer”, dijo al respecto.

Su mirada sobre el impacto de la diversidad en las cadenas de suministro es contundente: “Cada vez más empresas reconocen que la diversidad de género en los equipos de supply chain no es solo un imperativo ético, sino una ventaja competitiva concreta”.

Autora del próximo libro Compras Sin Filtro y creadora del boletín bilingüe Procurement Sound: Your Weekly Pulse, Adriana Virginia Lobo amplía su influencia como conferencista, mentora y líder de pensamiento en un sector en el que la capacidad de anticipar riesgos, negociar con estrategia y construir cadenas de suministro resilientes se ha convertido en un factor decisivo para la competitividad empresarial.