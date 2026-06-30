miércoles 1  de  julio 2026
COMBUSTIBLE

Ahorro en gasolina para el 4 de julio: ¿Quiénes pueden beneficiarse?

La American Automobile Association (AAA) cifró en unos 61,3 millones los estadounidenses que viajaron en auto durante el periodo festivo el año pasado

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Imagen referencial. 

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las fiestas por el 4 de julio en Estados Unidos vienen cargadas de emociones, pero también de ofertas relevantes, sobre todo en el costo de la gasolina. Se espera que decenas de millones de estadounidenses salgan a la carretera durante el fin de semana festivo, por lo que Amazon ha presentado nuevos ahorros de verano para miembros de Prime, incluyendo un descuento de $0.50 por galón en combustible.

“El verano es una época para crear recuerdos, y Prime está aquí para hacer que el entretenimiento sea más asequible”, dijo Carmen Nestares, vicepresidenta de Prime y Marketing Tech en Amazon Estados Unidos.

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Según la empresa, los miembros Prime, Prime Access y Prime para Adultos Jóvenes pueden ahorrar $0.50 por galón en una compra de combustible, del 2 al 5 de julio, en más de 7.500 ubicaciones BP, Amoco y estaciones participantes de AMPM y Thorntons en EEUU.

La American Automobile Association (AAA) cifró en unos 61,3 millones los estadounidenses que viajaron en auto durante el periodo festivo el año pasado. Esto representó aproximadamente el 85% del total de las personas que decidieron viajar.

El impacto económico global de la festividad por el 4 de julio en 2025 superó la barrera de los 15.000 millones de dólares. Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), un 86% celebró activamente la fecha, con un gasto medio por persona de unos $92.44 solo en comida.

El anuncio de Amazon este año también incluye ahorros en Whole Foods Market y Amazon Fresh, sobre todo en alimentos con entrega el mismo día en más de 2.300 ciudades y pueblos.

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