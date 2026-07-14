25 iglesias de Caracas sufrieron daños por los terremotos del 24 de junio

La imagen del Nazareno de San Pablo se encuentra en la Basílica de Santa Teresa (Facebook)

CARACAS.- De las más de 100 iglesias que conforman la Arquidiócesis de Caracas, al menos 25 sufrieron daños de diversa índole y magnitud tras los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio.

Esta información fue compartida por el presbítero Neptalí Balza, Vicario General de la Arquidiócesis de Caracas, en una entrevista concedida a Unión Radio.

“De esas 25, la mayoría están, vamos a decirlo así, sin celebrar Misa dentro de los templos y se están haciendo afuera por razones de seguridad porque aquí lo más importante, aparte del templo ciertamente, pues son los feligreses. No exponer inútilmente la vida de las personas”, explicó el sacerdote. “De esas 25, la mayoría están, vamos a decirlo así, sin celebrar Misa dentro de los templos y se están haciendo afuera por razones de seguridad porque aquí lo más importante, aparte del templo ciertamente, pues son los feligreses. No exponer inútilmente la vida de las personas”, explicó el sacerdote.

Balza también señaló que las edificaciones religiosas más antiguas fueron las más afectadas, poniendo como ejemplo la Iglesia de San José de Ñaraulí en Cotiza, que sufrió el desplome completo de su nave izquierda. También la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Pagüita y la escuela parroquial contigua sufrieron “problemas serios de estructura”.

De igual manera, la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced y la Catedral de Caracas tienen daños “más o menos serios”.

Todas en la parte norte de la ciudad capital.

El Vicario General destacó que, del total de 25 iglesias afectadas, la mayoría ya han sido evaluadas por personal calificado y los informes han arrojado que al menos la mitad (entre ocho y 10 edificaciones) presentan daños de importancia.

El sacerdote indicó que la arquidiócesis ya considera proyectos de rehabilitación de estos edificios religiosos y pidió tener en cuenta que varias “son monumentos nacionales y patrimonio histórico” por lo que “conviene, aunque hayan sufrido daños significativos, procurar hacer proyectos para salvar el patrimonio y las estructuras de esas iglesias”.

El Nazareno a salvo

Si bien la iglesia de Santa Teresa, un icono en Caracas, sufrió daños de consideración que ameritaron que le colocaran en la fachada la etiqueta roja, que significa que entraña peligro para las personas, el venerado Nazareno de San Pablo se encuentra en perfectas condiciones.

Las autoridades eclesiásticas acodaron que la imagen del Nazareno fuera colocado en las puertas del templo y han oficiado misas al aire libre.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas mortales superan más de 4,500 y el número de personas heridas supera las 16,000 ocasionado por el doblete sísmico del 24 de junio.

FUENTE: Con información de ACI Prensa y Efecto Cocuyo