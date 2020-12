El lunes, no obstante, la hermana no pudo acceder a él cuando fue a llevarle pasta de dientes y un cepillo. En esa ocasión, tuvo que dejar su encargo con uno de los agentes del dispositivo de seguridad existente para evitar el acceso al preso, acorde a reportes de varios medios de prensa independientes. Aunque ésta pidió ver a su hermano, le dijeron estaba bien, pero no le negaron el acceso.

Voceros del MSI denunciaron ayer en conferencia de prensa que Otero Alcántara se encuentra bajo "secuestro" en el Fajardo y pidieron a las autoridades fe de vida. La única información sobre el activista es la ofrecida por sus familiares, pero no existe confirmación definitiva acerca de si abandonó su huelga de hambre o su estado de salud.