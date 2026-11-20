CARACAS.- Más del 80 % de los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, una corte afín al chavismo, se postuló para la reelección —incluida su presidenta—, según la lista publicada este viernes por el Parlamento, como parte del proceso de renovación acordado en el diálogo entre el chavismo y la oposición.

Entre los más de 1,000 postulados figuran al menos 16 de los 20 magistrados que conforman actualmente el máximo tribunal.

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Destacan especialmente, Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del máximo tribunal y miembro de la Sala Electoral que convalidó la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en 2024 en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición. En 2017, se desempeñaba como concejal del Partido Socialista de Venezuela (PSUV). Tiene sanciones de EEUU, la UE, Canadá y Reino Unido.

También está la magistrada Tania D'Amelio, quien leyó la sentencia que ordenaba en enero la juramentación de Delcy Rodríguez como mandataria encargada del país tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos. Además, durante una década fue rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE). Fue sancionada por EEUU y, la UE, por su papel en la Asamblea Nacional Constituyente y, su actuación en el CNE, respectivamente.

Igualmente, aparecen en el listado los miembros de la Sala Constitucional, Michel Velásquez, Janette Córdova, Anabel Hernández; los de la Sala Político Administrativa, Jaime Báez, Juan Pablo Torre, Luis Emilio Rondón; los de la Sala Electoral, Emilio Antonio Ramos, Jacqueline Sosa; los de Casación Penal, Carmen Castro y Eulalia Guerrero y los de la Sala de Casación Social, Elías Bittar, Eneida Moreno y Edelio González.

José Luis Gutiérrez es vicepresidente de la sala de Casación Civil. Estados Unidos lo sancionó en 2020 por su actuación en el CNE, en el que se desempeñaba como rector principal del órgano electoral.

Katherine Nayarith Harington Padrón fue sancionada por EEUU en 2015 y le congelaron los bienes y le prohibieron la entrada a territorio estadounidense. Actuó en casos como la imputación de María Corina Machado y en la detención del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma.

El miércoles finalizó la fase de presentación de candidaturas después del proceso iniciado el pasado 28 de octubre.

De acuerdo con el artículo 264 de la Constitución, “los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único período de 12 años”.

El mismo artículo establece que tras la postulación de los aspirantes se hará una “preselección” y luego, las credenciales serán revisadas por el Consejo de Revisión de Credenciales, además serán evaluadas por el Poder Ciudadano y finalmente, es la Asamblea Nacional la que deberá hacer la selección definitiva en la que cada aspirante para ser aprobado debe contar con los votos de las dos terceras partes del Parlamento.

“Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional”, recuerda el artículo.

A partir del lunes inicia revisión de las credenciales

Según explicó, el diputado Luis Florido, a partir del lunes empieza la revisión de credenciales con base en un baremo que fue aprobado por unanimidad en el comité, conformado por 11 diputados y 12 miembros de la sociedad civil.

El legislador calcula que este proceso se tome entre dos y tres días para luego dar paso al proceso de entrevistas, en el que los aspirantes pueden sumar hasta 15 puntos.

Florido explicó que serán tomados en cuenta los estudios de doctorado realizados por los aspirantes, las especializaciones, publicaciones arbitradas, carrera en la docencia, incluyendo el “contacto social” para evaluar si los postulados “están en sintonía con la realidad del país”.

Se prevé que la designación de los nuevos jueces se concrete el próximo 11 de diciembre, pocos días antes de que finalice el segundo periodo ordinario del Parlamento de este año 2026.

La renovación del TSJ fue uno de los primeros acuerdos en las conversaciones entre el Gobierno y una parte de la oposición iniciado tras la captura de Maduro en enero.

Cuatro magistrados del TSJ en el exilio se postularon

Cuatro integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio también se postularon para optar un cargo en el nuevo TSJ que se originará por acuerdo de la mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición, tutelada por la administración de Donald Trump.

El primero en postularse fue el presidente del organismo, José Antonio Marval. Le siguieron los magistrados José Fernando Núñez, Ildefonso Ifill y Manuel Espinoza Melet. Estos últimos durante su exilio permanecieron en Houston y Bogotá.

Marval señaló que su designación de 2017, por un período de 12 años, conserva su legitimidad jurídica, pero aclaró que decidió participar nuevamente ante el momento institucional que atraviesa el país.

Aspira que se les permita realizar entrevistas vía telemática a los aspirantes que están fuera del país.

Expresaron que su decisión representa la voluntad de continuar aportando a la recuperación de una justicia independiente, autónoma y al servicio de la Constitución y de todos los venezolanos.

FUENTE: Con información EFE/ Monitoreamos/ La Patilla/ El Carabobeño