A un mes de las presidenciales, Caracas vence el miedo y protesta contra el fraude: "Aquí vamos a seguir"

"No tenemos miedo", "tenemos las actas, queremos cobrar" y "acta mata sentencia", fueron las consignas que resonaron con fuerza en la manifestación positora, que se llevo a cabo a escasas cuadras de la popular plaza Brión de Chacaíto, emblemático escenario de cientos de manifestaciones gubernamentales, donde este miércoles estuvieron desplegados efectivos de Policía Nacional Bolivariana (PNB), ahora bajo las órdenes directas del recién nombrado ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, con equipos antimotines.

"Uno sale de su casa y uno no sabe si va a regresar. Hay miedo, pero, ¿tú sabes a lo que le tenemos más miedo los venezolanos? A seguir así como estamos, a que después de la organización, esfuerzo, sacrificio y preparación que significó el 28 de julio para nosotros, ahora burlen el resultado con un golpe de Estado", precisó a DIARIO LAS AMÉRICAS la señora Rosibel Torres, quien asistió a la protesta arropada con la bandera tricolor y con un cartel en manos en el que se leía la frase "transición en paz".

5080114432293580098.jpg "Transición en paz", reza un cartel en la protesta opositora del 28 de agosto en Caracas DLA

"Aquí no se habla de fraude, aquí se habla de golpe de Estado. Todos los poderes controlados por un grupo y subordinados a un gobernante, que ya perdió su legitimidad. Aquí estamos y aquí vamos a seguir todo el tiempo que haga falta", aseveró, rodeada de miles de venezolanos.

"Este gobierno está moribundo"

Con camisas blancas, bandanas, gorras, banderas con el tricolor nacional y con el acta de su centro de votación en mano, superaron el "terrorismo de Estado" que ha implementado el régimen chavista, protestanto en medio de la jornada laboral y pese al asedio de agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que rondaban los alrededores de la avenida caraqueña y detuvieron al finalizar la actividad al dirigente opositor Biagio Pilieri y a su hijo, Jesús Pilieri.

5080114432293580091.jpg Una patrulla de la policía política del régimen en los alrededores de la manifestación de la oposición en Caracas DLA

"Es inaceptable para el pueblo venezolano, que votamos masivamente por Edmundo González, que se pretenda hurtar el sentimiento popular. No vamos a descansar hasta que se reconozca el gran triunfo de hace un mes, cuando masivamente salimos a expresar nuestro deseo de un cambio democrático", dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Marcos Torres Velasco, periodista y profesor universitario.

Torres hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a "todas las instituciones democráticas del mundo" para que atiendan el "clamor" de los venezolanos, que hoy son reprimidos, detenidos y acosados por la tiranía de Maduro. "Sé que al decir esta palabra estoy arriesgando mi vida, pero ya no me importa, porque tenemos 25 años de lucha con este gobierno que está ya moribundo y pretende perpetuarse para siempre. No vamos a aceptar que nos quiten nuestra decisión de ejercer un gobierno democrático (...) Vamos a manifestar cada vez que sea necesario, porque el pueblo de Venezuela tomó una decisión y no vamos a permitir que sea violada (...) María Corina cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo, Edmundo González es nuestro presidente electo y lo vamos a defender con todas las formas posibles que nos da la Constitución de la República", manifestó.

5080114432293580103.jpg Bajo el lema "Acta mata sentencia", caraqueños salieron a las calles en rechazo al fraude DLA

Los venezolanos, protagonistas del triunfo opositor

Los venezolanos se convirtieron en protagonistas del triunfo opositor no solo por salir a votar masivamentente, sino por cuidar y defender la soberanía popular expresada el 28 de julio. "Hoy por hoy, definitivamente, yo nuevamente felicito a todos los venezolanos por esa determinación, por su decisión de votar y ganar de manera aplastante para el cambio necesario que Venezuela requiere y volver al camino de la libertad, de la democracia, del respeto a la Constitución y, sobre todo, del bienestar", indicó a DIARIO LAS AMÉRICAS el dirigente del partido La Causa R, Andrés Velásquez.

En dirigente opositor instó a la comunidad internacional, que ha cerrado filas en torno a la lucha democrática de Venezuela, a continuar siendo "solidaria y apoyando" al país suramericano. "Aquí las cosas están claras. Nadie en el mundo tiene dudas de que ganamos. Maduro no ha presentado una sola prueba y no la va a presentar. Y van a continuar con la represión y eso, por supuesto, tiene que llamar la atención del mundo y ser solidario con los venezolanos", puntualizó.

unnamed (11).jpg Dirigentes opositores acompañan a la líder opositora María Corina Machado durante protesta en Caracas DLA

Los venezolanos entienden que el movimiento democrático que lidera Machado trasciende lo político, por lo que requiere del respaldo activo de todos los sectores del país. "Esta lucha es de todos, es de cada venezolano. Le piden a María Corina Machado valentía, ¿y nosotros qué? ¿Dónde estamos todos? Porque se lleven unos cuantos muchachos presos, que Dios me los protege y los ampare, ¿eso nos va a asustar, nos va a amedrentar? Eso nos tiene que dar más fuerza", expresó María José de Castro.

A su juicio, la arremetida del régimen debe hacerle entender a los venezolanos y al mundo que "ellos no van a parar hasta no terminar de destruir" Venezuela. "No van a parar. Ellos no tienen opción sino luchar hasta morir y nosotros hasta vencer, porque ya vencimos, ahora nos toca cobrar", apuntó, con un cartel en manos el que destacaba que desde el 28 de julio ya no son oposición, ahora: "somos GOBIERNO".

5080114432293580088.jpg "No somos oposición, somos gobierno", dice un letrero en la portesta de la oposición en Caracas a un mes de las elecciones DLA

La protesta no es delito

Los venezolanos acudieron a este nuevo llamado de protesta pacífica, que ha mantenido la dirigencia opositora frente a la brutal represión desatada por el régimen chavista. José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista no ha concluido el proceso de votación, al impedir los proceso de verificación ciudadana 1 y 2 y la auditoría del sistema electoral.

"Eso no se ha hecho y nosotros tenemos el legítimo derecho de exigirlo. Tiene que haber un conteo imparcial e independiente (...) Debemos mantenernos firmes, con la absoluta convicción de que lo que estamos exigiendo está muy lejos de cualquier tentativa desestabilizadora. Está dentro de lo que la Constitución y las leyes reclaman los derechos y tener postura política, reclamar que ellas sean respetadas no es un delito", aseveró, minutos antes de que Machado, quien se encuentra a resguardo ante las amenazas de detención, llegara a la manifestación opositora.

5080114432293580105.jpg Un ciudadano sostiene las actas electorales que dan el triunfo al opositor Edmundo González Urrutia en una protesta en Caracas DLA

La líder política, que fue recibida entre ovaciones, aplausos y lágrimas, destacó la valentía de los venezolanos de atender el llamado a calle, pese a la represión y pidió confianza en la "estrategia robusta" de la oposición que, aseguró, "está funcionando".

5080114432293580106.jpg Entre risas, aplausos y lágrimas, amnfiestantes recibieron a María Corina Machado en la concentracipon opositora en Caracas DLA

"A pesar de todo lo que hemos vivido estos días aquí estamos hoy, de pie, valientes. Cada uno de ustedes habla hoy por los miles de venezolanos perseguidos, que van a ser libres porque esta fuerza es indetenible (...) Cumplimos un mes desde que tenemos un nuevo presidente electo: Edmundo González. Es una etapa dura y lo sabíamos, pero en este mes hemos logrado convertir la causa de Venezuela en una causa mundial, enfatizó.

5080114432293580083.jpg María Corina Machado en la protesta de la oposición en Caracas, este 28 de agosto DLA

FUENTE: Redacción Diario Las Américas