María Corina Machado asegura que harán "ceder" al régimen: "Tenemos una estrategia robusta"

CARACAS.- “Dicen que el régimen no va a ceder… ¿Saben qué? Lo vamos a hacer ceder” , sostuvo este miércoles, 28 de agosto, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, con el convencimiento de quien tiene una “estrategia robusta” para alcanzar la transición democrática que reclama Venezuela a un mes de las elecciones presidenciales , en la que más de siete millones de venezolanos eligieron al diplomático Edmundo González Urrutia como nuevo presidente para el período 2025 - 2031.

“Tenemos una estrategia robusta y está funcionando (...) Lo vamos a hacer ceder y ceder significa respetar la voluntad del pueblo expresado el 28 de julio”, aseguró, en medio de la ovación de los manifestantes que coreaban la criolla frase retadora “¡échenle bola!”.

Machado, a resguardo ante las amenazas de detención en su contra, llegó en moto a la concentración, cubierta con una chaqueta de capucha negra, como ha hecho en las últimas protestas, para reunirse en Caracas con miles de venezolanos que con camisas blancas, gorras, bandanas, banderas tricolor y acta en mano dieron un mensaje claro: “¡Acta mata sentencia!”.

Con su tradicional suéter blanco y un rosario que reafirma su fe, lideró la convocatoria, acompañada de los dirigentes Delsa Solórzano, Andrés Velásquez, César Pérez Vivas, Juan Pablo Guanipa y Biagio Pilieri. Este último, detenido por la dictadura venezolana, junto a su hijo Jesús Pilieri, tras sufrir una persecución por sujetos no identificados al finalizar la actividad opositora.

unnamed (6).jpg María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas venezolanas se dirige a los ciudadanos que atendieron su llamado a un mes del fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio DLA

“Una fuerza indetenible”

A quienes puedan sentir dudas a un mes del triunfo opositor, ante la falsa creencia de que “el tiempo favorece al régimen”, les recalcó que hoy “ellos están más aislados y se han vuelto tóxicos”, mientras que la oposición continúa avanzando, siguiendo una “estrategia robusta” que “está funcionando”.

“Nos dijeron que no íbamos a unir a Venezuela y levantamos un país. Nos dijeron que era imposible hacer primaria y hicimos la más arrecha (impresionante) de la historia. Nos dijeron que no iba a haber elección y le dimos la revolcada de su vida. Nos dijeron que no íbamos a poder demostrar el fraude y demostramos la victoria de Edmundo dejando al mundo entero con la boca abierta”, subrayó, despertando una estruendosa ovación, entre pitos, gritos y aplausos.

Machado indicó que la coalición opositora sabe cómo “administrar” y “hacer crecer” la fuerza cívica, por lo que no hace falta que todos los días en las calles, “en grandes concentraciones”. Desde los “comanditos” -pequeños grupos de organización ciudadana-, continuó, se mantiene el contacto directo con las comunidades, donde tienen la tarea de llevar la verdad, defenderse uno a otros y encontrar la forma de “activación y de protesta en la base de la sociedad”, cada vez que el “momento lo exija”.

“Hoy aquí, en Caracas, en Venezuela y en el mundo, hemos salido juntos para que el mundo tenga claro que esto no tiene vuelta atrás”, precisó, al recalcar que el movimiento que lidera es una “fuerza indetenible”.

Igualmente, resaltó la valentía de los venezolanos, quienes al grito de “¡no tenemos miedo” retomaron las calles en una nueva jornada de manifestación pacífica. “A pesar de todo lo que hemos vivido en estos días, aquí estamos hoy de pie, valientes. Cada uno de ustedes habla hoy por miles y miles de venezolanos que van a ser libres”, apuntó.

unnamed (7).jpg La Líder opositora María Corina Machado junto a distintos dirigentes opositores llega a la protesta en Caracas DLA

María Corina Machado envía mensaje a las FFAA

En su intervención, la líder opositora envió un mensaje con “absoluta claridad” a los integrantes de las Fuerzas Armadas, “testigo de primera fila” el pasado 28 de julio, que como parte del Plan República, facilitó las actas escrutadas a la oposición y fueron los encargados de resguardar el material electoral.

“Saben muy bien qué es lo que deben hacer en cumplimiento de la Constitución, eso es lo que Venezuela y el mundo esperan. El respeto a la Constitución, a su sagrado juramento frente a la bandera. Véanse frente a sus hijos, a sus madres, a sus esposas. Ustedes saben lo que tienen que hacer en esta hora en que el régimen persigue a un pueblo que ya decidió avanzar a la libertad”, les recordó.

La líder política también se refirió a la represión del régimen, la “más brutal que ha habido en la historia de Venezuela y, cuidado, de este hemisferio”, que ha sido calificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como “terrorismo de Estado”.

“Lo que han hecho es brutal, son más de 2.500 personas detenidas, incluyendo más de 150 niños. Niños presos, secuestrados de Nicolás Maduro, niños que han golpeado obligándolos a grabar videos alabando a Nicolás Maduro. Esto no tiene nombre”, lamentó.

Los adolescentes detenidos, de entre 13 y 17 años, fueron trasladados recientemente a cárceles comunes, ante la mirada desconsolada de sus madres. En este sentido, y como madre venezolana, Machado pidió a los presos venezolanos que velen por su seguridad.

“Cuiden a nuestros niños (....) Los presos tienen códigos y saben lo que allí ha ocurrido, niños acusados de terrorismo por este régimen del terror. Esto es algo que no tiene perdón de Dios, y esto es algo que al final los termina de hundir frente al mundo entero”, aseveró.

unnamed (8).jpg Una gran multitud de personas acató la convocatoria opositora a pesar de las amenazas, persecución y represión de la dictadura chavista DLA

“Va a caer la tiranía”

La líder opositora destacó que el “estruendoso fracaso” que tuvo la dictadura chavista cuando intentó “lavarse la cara” con una sentencia emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del “horror y la represión”, que avala el fraude de Maduro, que no ha sido reconocido “ni por un solo gobierno democrático del mundo”.

Afirmó que ahora viene un “trabajo minucioso” que servirá para mantener “viva” la “fuerza creciente” de la oposición. En este orden, instó a los venezolanos, desde empleados públicos, personal de seguridad, de salud y transportistas hasta militares, para que entonen las notas de Gloria Bravo Pueblo, himno nacional de Venezuela, que “desafía la conciencia” y “llama a la acción”.

“Hoy cantarlo es el acto más profundo de rebeldía y desafío a la tiranía. Hoy les pido que cada día cantemos nuestro himno (...) que el himno glorioso de Venezuela se escuche en las cárceles donde están nuestros perseguidos, en el Helicoide y en Tocuyito, dónde están estos niños presos. Que se escuchen en los cuarteles, en cada rincón y ciudad del mundo cuando gritemos con brío: 'unidos estamos, seguid el ejemplo del bravo pueblo' porque va a caer la tiranía, vamos a triunfar y a hacer valer la soberanía popular expresada en el voto, porque esto no tiene vuelta atrás”, finalizó, entonando, en compañía de los manifestantes, el himno venezolano.

