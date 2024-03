Abanderada de la oposición exhorta confiar en estrategia de la plataforma unitaria

“Yo estoy de candidata delegada porque María Corina no ha podido ser inscrita. Tiene sus derechos absolutamente negados y está inhabilitada de manera inconstitucional e ilegal. Pero eso no quiere decir que en este momento no esté representando la unidad de los partidos, yo estoy representando la unidad del país”, apuntó.

Sin embargo, su postulación, acordada de manera unánime por Machado y dirigentes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a los principales partidos de oposición, también se vio obstaculizada por el régimen, que no permitió el acceso de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que respalda su postulación, al sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral (CNE) para su registro.

“Cuando a mí me estás negando la posibilidad de inscribirme, se la estás negando a ella (Machado) y se la estás negando al pueblo venezolano, que se manifestó a través de las elecciones primarias de manera mayoritaria”, destacó, al recordar que la coordinadora de Vente Venezuela se hizo con más del 92% de los votos en los comicios internos de la oposición, celebrados el 22 de octubre.

Con esta restricción, resaltó Yoris, el régimen chavista no solo vulnera sus derechos como ciudadana, sino los del pueblo venezolano que quiere cambio y los de los partidos políticos que hoy están “en una asociación de unidad nunca vista”.

En la ruta electoral

Pese a las trabas que continúa colocando el régimen para evitar un proceso comicial legítimo, Yoris, con entereza y determinación, lo enfrenta convencida de que la contienda por el cambio en Venezuela debe ser electoral.

“Son ellos (el chavismo) los que se están saliendo de la justa electoral. Nosotros no nos vamos a salir”, aseveró y recalcó que “el delito, la culpa o el error” lo está cometiendo el régimen cuando incumple con el acuerdo suscrito en Barbados, en octubre pasado.

El acuerdo de Barbados, firmado con la venia de la comunidad internacional, establecía una serie de garantías electorales que darían paso a un proceso comicial competitivo, en el que los venezolanos pudieran elegir libremente a quien se midiera con el candidato de la cúpula gobernante, en este caso, Nicolás Maduro.

“Nosotros estamos cumpliendo a rajatabla todo lo que se hizo en el acuerdo para llegar a la elección, desde la primera letra hasta la última letra. Quienes no lo están cumpliendo son ellos”, precisó Yoris.

¿Un candidato tapa?

La oposición venezolana recibió el martes 26 una prórroga de 12 horas para postular un candidato “tapa”, que pudiera ser reemplazado durante el periodo de sustituciones, previsto para el mes de abril, por una candidatura unitaria.

El puesto lo estará “guardando” el diplomático Edmundo González Urrutia, presidente de la MUD, en vista a la “clara imposibilidad” de inscribir a la candidatura “elegida por los factores democráticos”, la filósofa, licenciada en Letras y doctora en Historia, Corina Yoris.

No obstante, hasta el cierre de esta edición, la líder opositora, María Corina Machado, no ha expresado su respaldo a esta decisión. En sus últimas declaraciones, ofrecidas el martes en Caracas a la prensa, Machado recalcó que su candidata y la de la Plataforma Unitaria continúa siendo Yoris, postura que hasta el momento mantiene la oposición mayoritaria.

“Si el régimen elige a los candidatos no son elecciones. Tenemos que luchar por verdaderas elecciones”, aseveró Machado y reiteró que el país aún está a tiempo de celebrar unas elecciones libres y transparentes el 28 de julio. “Dependería de la voluntad del régimen, con Corina Yoris como candidata”, acotó.

Con la inscripción González Urrutia serían trece las candidaturas aceptadas por el CNE, incluida la de Nicolás Maduro, y la de 11 aspirantes que han sido relacionados con la cúpula chavista.

Entre los candidatos, también se encuentra el gobernador del estado Zulia (en el noroeste del país), Manuel Rosales, quien abandonó la ruta de la oposición democrática e inscribió su candidatura la medianoche del lunes, con la tarjeta de su partido Un Nuevo Tiempo (UNT), que respaldó a Machado hasta ese momento.

“No es improvisación”

Yoris indicó que como en una carrera de atletismo, Machado le hizo entrega a ella del “testigo” para que sea el relevo en la contienda presidencial. “Tenemos un equipo y el equipo es la unidad”, recalcó.

Como candidata de la oposición democrática venezolana, afirmó que todas las decisiones que se han tomado durante estos momentos cruciales para el país “son acciones que responden a la unidad de los partidos”.

“Estamos dando las respuestas en la medida que se van presentando los problemas. No es improvisación, es dar la respuesta adecuada al momento en que se está presentando porque las estrategias no se revelan. Las estrategias hay que utilizarlas con mucha inteligencia”, apuntó.

Por otra parte, Yoris consideró que “nunca es inoportuno” recordarle al régimen de Nicolás Maduro “sus deberes y su honor”. “Si quieren hacer honor al cargo que ostentan, tienen que cumplir con la Constitución y las leyes. Eso lo juraron el día que asumieron el poder. Si tú eres el que representa el Poder Ejecutivo, tú tienes que empezar por respetar la Constitución”, precisó.

Además, instó a los venezolanos a mantener la fe, la confianza y la unión en torno al esfuerzo que realiza la oposición por la celebración de elecciones justas y transparentes en Venezuela. “Esperanza, constancia y, sobre todo, confianza. Confía, confía, que nosotros seguimos adelante con la unión”, es el llamado de Corina Yoris a cada venezolano.

