Principal bloque opositor logra inscribir a uno de sus candidatos

Yoris, de 80 años y con una destacada trayectoria profesional, venía a sustituir la candidatura de María Corina Machado, cuya participación en la carrera electoral se vio impedida por la inhabilitación política impuesta por la dictadura de Nicolás Maduro.

“Vista la clara imposibilidad de inscribir hasta el momento a la candidatura elegida por los factores democráticos, a los fines de seguir luchando por ello y garantizar la inscripción de dicha candidatura y mantenernos dentro de la ruta electoral, hemos decidido inscribir provisionalmente al presidente de la directiva del partido Mesa de la Unidad Democrática, el ciudadano Edmundo González Urrutia”, informó la oposición venezolana en su cuenta de X.

Candidato tapa

La PUD recalcó que hasta el momento la candidatura electa por la oposición democrática, que reposaba en Corina Yoris, no ha podido ser inscrita para poder participar en el proceso comicial.

Pese a que en el CNE no existe ninguna restricción evidente sobre Yoris, quien no ha ostentado cargos públicos a lo largo de su carrera profesional, su nombre no pudo ser inscrito en el sistema digital del Poder Electoral.

Con la sorpresiva postulación de González Urrutia como “candidato tapa”, la PUD espera “preservar el ejercicio de los derechos políticos”. Esto, a fin de que su postulación sea reemplazada durante el período de sustituciones, previsto para el mes de abril, por una candidatura unitaria.

“Seguimos nuestra lucha sin descanso en defensa del derecho a elegir de los venezolanos y lograr unas elecciones libres, competitivas y justas”, enfatizó la unidad venezolana.

Trece candidatos

Hasta el momento, la líder opositora María Corina Machado, no ha manifestado su respaldo a esta decisión. Sin embargo, en rueda de prensa ofrecida la mañana de este martes desde Caracas, recalcó que su candidata y la de la Plataforma Unitaria continúa siendo Corina Yoris.

Con la inscripción del diplomático, serían trece las candidaturas aceptadas por el Poder Electoral chavista, incluida la del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y la de 11 aspirantes que han sido relacionados con la cúpula chavista.

Entre los candidatos, también se encuentra el gobernador del estado Zulia (noroeste), Manuel Rosales, quien abandonó la ruta de la oposición democrática e inscribió su candidatura la medianoche de este lunes, con la tarjeta de su partido Un Nuevo Tiempo (UNT), que respaldaba a Machado hasta ese momento.

“Por circunstancias aún no explicadas, las fuerzas opositoras se encaminaban a quedar fuera de la carrera electoral y algo en lo que hemos sido claros y firmes es que la abstención no es opción”, alegó UNT, al justificar la postulación de Rosales en un comunicado.

¿Quién es Edmundo González Urrutia?

Edmundo González Urrutia, de 74 años, es un internacionalista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con magíster en relaciones internacionales en la American University ubicada en Washington, Estados Unidos.

El diplomático de carrera y analista internacional venezolano, fue director General de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (1994 - 1998), y ejerció como embajador de Venezuela ante Argelia (1991 - 1993) y ante Argentina (1998 - 2002).

El opositor ocupa actualmente el cargo de director suplente y coordinador del Grupo de Trabajo Seguimiento del Sistema Internacional del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, junto a otros prominentes abogados y políticos venezolanos.

FUENTE: Con información de redes sociales