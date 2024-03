María Corina Machado: "En Venezuela vamos a enfrentar a Maduro y lo vamos a derrotar"

ACTORES POLÍTICOS DEL MUNDO Si María Corina Machado no es candidata, las elecciones en Venezuela son un fraude

“El régimen se quitó la careta y se puso en evidencia con sus cómplices para cerrar esta vía electoral”, recalcó la opositora, luego de que se conociera a media noche la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), al servicio del régimen, del gobernador del estado Zulia (noroeste), Manuel Rosales, con la tarjeta de su partido Un Nuevo Tiempo (UNT), una de las dos habilitadas para postular a la candidata unitaria ante la inhabilitación de Machado.

Un régimen débil

Señaló que estas son horas “muy difíciles”, de “profundas decepciones, mucha rabia e indignación”, en los que la gente se siente burlada por las últimas acciones chavistas, que “desconocen el mandato y la lucha de los venezolanos hemos dado y seguimos dando”.

“Así de débil estará este régimen que se niega a medirse con una mujer académica, de 80 años”, resaltó la opositora, al recordar que pasada la medianoche de este 25 de marzo, la PUD no pudo inscribir la candidatura de Yoris, que contaba con “confianza de los venezolanos”.

La dictadura chavista construyó una oposición a su medida, con la aceptación de 12 postulaciones de dirigentes políticos que han sido asociados a la cúpula gobernante. Entre ellos, se encuentran las postulaciones en horas de la noche del exrector del CNE Enrique Márquez, por la tarjeta de Centrados, habilitada a última hora; y la de Rosales, por UNT.

“Lo que advertimos durante muchos meses terminó ocurriendo, el régimen escogió a sus candidatos”, apuntó Machado.

A la comunidad internacional

La líder opositora aseguró que la comunidad internacional debe cuestionarse si un proceso en el que alrededor de 4.5 millones de venezolanos en el exterior no podrán votar, más de tres millones de jóvenes no podrán inscribirse en el registro electoral, a la oposición unida no se le permitió postular a su abanderada y el régimen elige a sus candidatos, pueden llamarse elecciones.

“Son preguntas que hoy cada miembro de la comunidad internacional que ha acompañado el acuerdo de Barbados y que quiere un desenlace pacífico y constitucional en Venezuela tiene que plantearse”, aseveró.

En este sentido, Machado hizo un llamado a la comunidad internacional a repudiar los próximos comicios carentes de garantías electorales.

“La comunidad internacional ya no tiene excusas. Si habían algunos que querían lavarle la cara a Maduro con un proceso que no sea limpio y libre, ya no lo pueden hacer, esto es demasiado burdo, demasiado grotesco”, subrayó.

La candidata es Corina Yoris

Machado aseguró que con esta nueva arremetida el régimen “nuevamente se ha equivocado”, puesto que la “verdadera oposición” se encuentra “más unida” que nunca, con la académica Corina Yoris, de 80 años, como única candidata presidencial.

“Mi candidata y la candidata de la Plataforma Unitaria es Corina Yoris”, recalcó Machado, a quien la dictadura privó de su derecho a participar en el venidero proceso electoral, aún cuando fue electa con más del 92% de los votos en las elecciones internas de la oposición celebradas el pasado 22 de octubre.

Afirmó que con las acciones de última hora y el aumento “brutal” de la represión en su contra y la de su equipo, que ha sido golpeado por la detención arbitraria de al menos seis miembros y la orden de aprehensión en contra de otros siete, tienen el objetivo claro de “quebrarla”.

“El objetivo era quebrarme, era que no nos paráramos hoy aquí diciéndole esto al país, y no lo lograron. Todos los días inventan una conspiración más y quieren acusarnos de cosas horrendas que solo caben en sus mentes truculentas. Los venezolanos saben quién soy yo y quién es cada uno de mi equipo, en quienes confío plenamente. Aquí seguimos luchando”, sostuvo.

Hasta el final

La líder de la oposición venezolana ratificó que su lucha será “hasta el final”, como reza su eslogan, por un proceso con verdaderas garantías electorales. “Y hasta el final son elecciones limpias y libres, con un registro electoral donde todos los que tengan derecho a votar puedan inscribirse, con observación internacional calificada, sin condicionamientos, con los medios de comunicación sin persecución y censura”, señaló.

“Unas elecciones donde el candidato que quiera la gente, la gente pueda votar por él, esas son las elecciones por la que estamos luchando hoy. Todo lo demás no son elecciones, no caigan en chantaje. Aquí nadie nos saca de la ruta electoral, son ellos los que quieren cerrarla, los que quieren sacarnos, pero no lo van a lograr”, precisó.

Igualmente, afirmó que se mantiene “firme y de pie” para seguir “con más fuerzas” haciendo frente al régimen de Nicolás Maduro, pese a los riesgos que puedan presentarse.

“Sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos por delante y cuáles son los riesgos, pero aquí nadie se raja. En Venezuela van a haber elecciones libres y limpias, en Venezuela vamos a enfrentar a Maduro y lo vamos a derrotar, que nadie lo dude. Lo que han hecho es un acto de desesperación que demuestra su debilidad, no su fortaleza. Querían dividirnos, querían detenernos, pero no lo lograron. Aquí estamos y vamos hasta el final, de la mano de Dios”, enfatizó.

@ebritop22

FUENTE: Con información de rueda de prensa