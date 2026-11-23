BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, nombró a Miguel Uribe Londoño como nuevo embajador de Colombia ante el Reino Unido, según consta en un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La designación cuenta con el beneplácito del Gobierno británico y establece la incorporación de Uribe Londoño a la representación diplomática colombiana en Londres.

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Tras conocerse su nombramiento, Uribe Londoño agradeció al mandatario por la confianza depositada en él y adelantó las prioridades que marcarán su gestión diplomática.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, señaló que trabajará para elevar las relaciones entre Colombia y Reino Unido al más alto nivel, recuperar la cooperación en inteligencia y seguridad, y promover nuevas inversiones británicas en territorio colombiano.

El diplomático también manifestó su intención de impulsar una relación que permita consolidar al Reino Unido como un aliado económico y estratégico para Colombia.

"Voy a honrar con hechos la responsabilidad que hoy se me confía", expresó.

Gracias Señor Presidente @ABDELAESPRIELLA Recibo con profunda gratitud y gran sentido de responsabilidad mi nombramiento como Embajador en el Reino Unido. Puede estar seguro que trabajaré con entrega y excelencia para que Colombia tenga seguridad, crecimiento económico y para: 1. Elevar nuestras relaciones diplomáticas al más alto nivel. 2. Recuperar la gran colaboración en inteligencia y seguridad. 3. Traer nueva inversion a Colombia para que el Reino Unido sea un gran aliado económico y estratégico. Voy a honrar con hechos, la responsabilidad que hoy se me confía.Llevo también el recuerdo de mi hijo Miguel, su amor por Colombia y su compromiso con el país.Seguirá siendo inspiración en este camino.¡Colombia siempre será mi prioridad! — Miguel Uribe (@migueluribel) November 23, 2026

El recuerdo de su hijo Miguel

En su pronunciamiento, Uribe Londoño también recordó a su hijo Miguel y destacó el amor por Colombia y el compromiso con el país que, según expresó, caracterizaron su vida.

"Seguirá siendo inspiración en este camino", escribió al referirse al recuerdo de su hijo.

El nuevo embajador concluyó su mensaje reiterando su compromiso con el país: "¡Colombia siempre será mi prioridad!".

FUENTE: Redes Socialesz