Abelardo De La Espriella gana oficialmente la presidencia de Colombia

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.

El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, hace un gesto de triunfo mientras vota en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026.

BOGOTÁ_ El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia concluyó el escrutinio de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo y proclamó oficialmente a Abelardo de la Espriella como presidente electo.

El organismo revisó las actas de los 32 departamentos del país y de los consulados en el exterior, resolvió las reclamaciones presentadas y ratificó la victoria de De la Espriella, cuyo triunfo ya había sido reconocido el miércoles por el candidato oficialista, Iván Cepeda.

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Según los resultados definitivos, De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos, frente a los 12,7 millones alcanzados por Cepeda. La diferencia entre ambos candidatos fue de poco más de 18.100 sufragios.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, destacó que las variaciones entre el preconteo y el escrutinio fueron mínimas, lo que, a su juicio, demuestra la confiabilidad del sistema electoral colombiano.

"Estas han sido las elecciones más vigiladas de la historia de nuestro país", enfatizó.

El presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz, declaró concluidos los escrutinios nacionales de la segunda vuelta presidencial ️



Un proceso técnico, transparente y verificable. El llamado es a la unidad y a la tranquilidad en toda Colombia#LegitimidadYTransparencia… pic.twitter.com/AidVigmNjo — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) June 24, 2026

FUENTE: Con información de Europa Press