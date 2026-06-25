Abelardo De La Espriella gana oficialmente la presidencia de Colombia

BOGOTÁ_ El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia concluyó el escrutinio de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo y proclamó oficialmente a Abelardo de la Espriella como presidente electo.
El Consejo Nacional Electoral de Colombia validó las actas de todo el país y confirmó la victoria del candidato conservador por más de 18.000 votos
BOGOTÁ_ El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia concluyó el escrutinio de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo y proclamó oficialmente a Abelardo de la Espriella como presidente electo.
El organismo revisó las actas de los 32 departamentos del país y de los consulados en el exterior, resolvió las reclamaciones presentadas y ratificó la victoria de De la Espriella, cuyo triunfo ya había sido reconocido el miércoles por el candidato oficialista, Iván Cepeda.
Según los resultados definitivos, De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos, frente a los 12,7 millones alcanzados por Cepeda. La diferencia entre ambos candidatos fue de poco más de 18.100 sufragios.
El presidente del CNE, Cristian Quiroz, destacó que las variaciones entre el preconteo y el escrutinio fueron mínimas, lo que, a su juicio, demuestra la confiabilidad del sistema electoral colombiano.
"Estas han sido las elecciones más vigiladas de la historia de nuestro país", enfatizó.
FUENTE: Con información de Europa Press