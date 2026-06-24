Candidato Iván Cepeda reconoce triunfo de De la Espriella en presidenciales

El candidato presidencial colombiano del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 1 de junio de 2026, un día después de las elecciones presidenciales.

BOGOTÁ.- El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, reconoció el miércoles el triunfo de su oponente Abelardo de la Espriella, tres días después del balotaje más reñido de la historia del país.

Según el conteo preliminar difundido el domingo de las elecciones, el senador oficialista perdió por menos de un punto porcentual. Pero dijo que sólo aceptaría los resultados después del escrutinio final, que está cerca de concluir.

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Luego de las elecciones se desataron algunas protestas y peque;os choques entre simpatizantes de Cepeda y la policía antidisturbios en Bogotá y Cali.

"He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República", dijo este miércoles el senador en rueda de prensa en Bogotá.

"Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos", añadió.

El presidente Gustavo Petro, aliado de Cepeda, denunció presuntas vulneraciones al software de la autoridad electoral y planteó la posibilidad de que se anulara la votación por la "intervención directa" de Estados Unidos, después de que Donald Trump apoyara a De la Espriella. Afirmación ésta lanzada sin ningun tipo de pruebas.

La Registraduría, entidad encargada de las elecciones, sin embargo, afirmó el martes que el avance del escrutinio demostraba coincidencia en un 99,9% con el preconteo del domingo.

Además, la misión de la Unión Europea que desplegó 150 observadores electorales en la segunda vuelta descartó "irregularidades".

"Desobediencia civil"

De la Espriella, un abogado acaudalado que nunca había sido electo para un cargo público, promete mano dura contra el crimen y tiene un discurso radical contra la izquierda, que ascendió al poder por primera vez con Petro, en 2022.

De la Espriella gobernará a partir del 7 de agosto un país marcado por la violencia de la guerrilla, que se mantiene en apoyo a grupos radicales de izquierda.

Según prometió, la investidura tendrá lugar en una guarnición militar, en línea con sus discursos a favor de las fuerzas del orden, en un país sumido hace más de seis décadas en un conflicto armado interno contra las guerrillas.

FUENTE: Con información de AFP