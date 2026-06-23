Unión Europea avala triunfo de Abelardo de la Espriella y descarta irregularidades en Colombia

Esteban González Pons (C), jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE en Colombia 2026, habla durante una conferencia de prensa sobre las elecciones presidenciales de Colombia en Bogotá el 23 de junio de 2026.

BOGOTÁ_ La misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE) descartó este martes la existencia de irregularidades en el balotaje presidencial celebrado el domingo en Colombia, en el que resultó vencedor el abogado Abelardo de la Espriella, quien derrotó al candidato de izquierda Iván Cepeda por un estrecho margen de más de 250.000 votos.

El pronunciamiento se produjo mientras dirigentes y simpatizantes de la izquierda continúan cuestionando los resultados de los comicios, a pesar de que organismos internacionales validaron el proceso y destacaron la transparencia del escrutinio.

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La Unión Europea avala los resultados

"No hemos observado ninguna irregularidad" en el conteo de los votos, afirmó Esteban González Pons, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Colombia.

La MOE desplegó 150 observadores en distintas regiones del país para supervisar la segunda vuelta presidencial y concluyó que los resultados del preconteo coinciden en un 99,9% con el escrutinio oficial.

Por su parte, el Centro Carter también respaldó la transparencia del proceso electoral y el desempeño de las autoridades encargadas de organizar la elección.

La izquierda mantiene cuestionamientos

Tras conocerse los resultados, sectores afines a Iván Cepeda promovieron en redes sociales comparaciones de actas electorales y expresaron dudas sobre el proceso, aunque hasta ahora no presentaron pruebas que respalden denuncias de fraude.

Cepeda señaló que reconocerá formalmente la victoria de De la Espriella una vez concluya el escrutinio definitivo, proceso que, según los observadores europeos, se encuentra prácticamente finalizado.

Cambio de rumbo tras el gobierno de Petro

La misión europea destacó la fortaleza institucional de Colombia y la elevada participación ciudadana, que superó el 63%, la más alta registrada en la historia reciente del país.

La elección de De la Espriella representa un giro político tras cuatro años de Gustavo Petro, cuyo gobierno de izquierda impulsó amplios programas de gasto público y mantuvo fuertes tensiones con sectores empresariales y de oposición.

Durante la campaña, De la Espriella centró su discurso en la seguridad, la defensa de las instituciones democráticas y la recuperación económica, posicionándose como una alternativa frente a la continuidad del proyecto político de la izquierda.

El presidente electo asumirá el poder el próximo 7 de agosto para un mandato que se extenderá hasta 2030.

FUENTE: Con información de AFP