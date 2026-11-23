Un funcionario del partido comunista en La Habana revela a DLA que el miércoles 18 de noviembre, se aprobó un plan “entre diferentes factores (instituciones) de la capital para desplegar operativos con el objetivo de detectar y decomisar las ilegales antenas Starlink que proliferan en la ciudad”.

“La estrategia de trabajo está dividida en cuatro regiones: norte, sur, oeste y este de acuerdo a la ubicación geográfica de los 15 municipios habaneros (Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, Diez de Octubre, Plaza, Arroyo Naranjo, Boyeros, San Miguel del Padrón, Playa, Marianao, La Lisa, Habana del Este, Regla y Guanabacoa). En los operativos participan oficiales del DTI, Seguridad del Estado, y la Fiscalía. Tambien especialista de redes y comunicaciones del MININT encargados de detectar las ubicaciones de esas terminales”.

“Como no se dispone de tecnología que detecte la señal, una de las formas de localizar las Starlink es comprobando la velocidad de conexión en los sitios donde, según la información disponible, se sospecha que funcionan esos equipos. Con una aplicación para medir la velocidad de conexión a internet se puede descubrir la existencia de una Starlink, porque la velocidad que comercia ETECSA no supera los tres megabytes ya sea en datos o el servicio de Nauta Hogar. Hay una lista de personas y negocios que, de acuerdo a denuncias de informantes o el trabajo operativo policial, se supone tienen una de esas terminales”.

Según el funcionario, cuando se ocupa una Starlink el procedimiento es “un acta de decomiso, una multa que puede llegar a los veinte mil pesos y sanción penal entre dos y cinco años de cárcel”. Hace unos días un operativo policial ocupó tres antenas satelitales en Placetas, municipio de la provincia Villa Clara, a 300 kilómetros al este de La Habana. Una fuente de la Fiscalía señala que en los últimos tres meses se han decomisado 37 terminales Starlink.

El diario independiente 14ymedio aseguró que había recibido información de un residente en el barrio Los Sitios, Centro Habana, sobre la realización de operativos policiales con la participación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) que permitió identificar, cuadra por cuadra, las casas que tuvieran antenas Starlink.

A principios del mes de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó a las embajadas y organizaciones internacionales acreditadas en la Isla que no tienen permiso de importar ni utilizar terminales Starlink. Un diplomático occidental radicado en La Habana apuntó que “muchas embajadas usan esos equipos satelitales, además de una velocidad de conexión muy superior porque son señales más seguras”.

"No he recibido ninguna notificación prohibiéndome el uso de Starlink”. Y aclara que “las embajadas radicadas en Cuba importan esas terminales con el permiso del gobierno. No es nada secreto. Es una necesidad debido a las pésimas conexiones y para evitar quedar desconectados cuando, por determinadas razones, las autoridades cortan el servicio de internet en el país”.

Un programador independiente, que vende productos de software a una compañía extranjera, considera que “más allá de la típica paranoia del gobierno, que intenta colar la teoría que estos equipos son un medio para espiar, pienso que tratan de proteger los intereses comerciales del monopolio de comunicaciones ETECSA, que pertenece a GAESA, pues en los últimos ocho años sus ingresos en divisas han caído más de un 60 por ciento”

Y explica por qué muchos emprendedores privados utilizan Starlink. “Es imposible programar y crear contenidos audiovisuales con la pésima conexión de internet que ofrece ETECSA, que se ralentiza aún más cuando se producen apagones. Más que un asunto de Seguridad Nacional, esa medida está enfocada a recuperar el control en el uso de internet y las divisas que dejan de ingresar”.

Un ingeniero de ETECSA asegura que “en los tiempos de las vacas gordas -entre 2004 y 2016-, la empresa recaudaba entre 800 y 900 millones de dólares anuales con la venta de servicios de telefonía móvil en divisas a la población. Pero la mayor cantidad de dólares entraba con las llamadas internacionales, las cuales eran y siguen siendo, las más caras del mundo. Con la apertura primero de zonas wifi en lugares céntricos y posteriormente internet de datos y Nauta Hogar, se masificó el uso de aplicaciones comunicacionales y de llamadas audiovisuales como WhatsApp, que propició una fuerte caída en los ingresos por ese servicio”.

“A pesar de no tener competencia, ETECSA comenzó a generar pérdidas, por muchas razones. La principal es la escasa inversión tecnológica que modernice la telefonía móvil y mejore la conectividad a internet. Eso ha forzado a muchos negocios a buscar alternativas para estar conectados en medio de los prolongados apagones. Y no hay mejor alternativa que Starlink: su velocidad de conexión es de ocho a veinte veces más rápida”, precisa el ingeniero.

Llamémosle Yosbel, dueño de un negocio de venta de teléfonos móviles y equipos informáticos de última generación, opina que “esa pataleta persecutoria del gobierno es más por dinero que por razones políticas. Hasta 2025, se vendía Starlink abiertamente por Revolico (sitio digital de venta y compra). Y a pesar de su elevado precio, de 1,200 a 2 mil dólares por una terminal Starlink, y que mensualmente se deben pagar unos 120 para poder usarla, esos equipos se vendían como pan caliente entre una clientela selecta que invertía el dinero porque luego las ganancias obtenidas les permitían recuperar en poco tiempo esa inversión”.

“Muchos dueños de paladares, hostales y bares tienen Starlink. También un montón de instituciones del gobierno como biotecnología, turismo o el Ministerio del Interior. No se necesita Starlink para leer un sitio en contra del gobierno. Sencillamente la gente usa proxis. Se han puesto de moda esos equipos por la calidad y velocidad de sus conexiones. Y sobre todo porque pueden funcionar en medio de apagones, corte de internet o un ciclón”.

El dueño de una red de 60 canales de televisión extranjera, que se vende a tres mil pesos mensuales, cree que “en Cuba la frontera entre lo legal e ilegal es casi invisible. Los canales no son legales y nadie los ha prohibido. No se comercializan en las redes sociales, pero en el barrio todo el mundo sabe quién vende la señal. Esa manía de prohibir que tiene esta gente (el régimen), forma parte de su ADN. Recuerda que hubo una época que se prohibió el pelo largo y escuchar a los Beatles. También era ilegal leer periódicos de Miami, tener un libro de Guillermo Cabrera Infante o de Carlos Alberto Montaner”.

“En la década de 1990 estuve preso tres años por comercializar la antena. Vender o ver la señal que ofrecían en los hoteles a los turistas era un delito. El Ministerio de Comunicaciones junto con los chivatos del barrio, la policía y la Seguridad del Estado andaban a la caza de esas antenas parabólicas criollas. Te encarcelaban por ver juegos de pelota de Grandes Ligas y partidos de la NBA. Después armaron tremenda intriga con lo que repartía el Paquete (contenido audiovisual de series, documentales y películas foráneas)".

"Hubo una etapa que tener una computadora era sospechoso. Y para acceder a una línea de teléfono móvil tenía que comprártela un extranjero. El sistema político cubano es una locura. Ahora arman su campaña en contra de Starlink. Pero las ilegalidades siempre salen vencedoras. Aquellos 'tiros' (ventas) de cerveza y pan con bistec en los solares de Centro Habana hoy son paladares y bares legales. El negocio con las Starlink no los para nadie. Ahora pasan a la clandestinidad. El gobierno siempre se ha resistido al cambio”, concluye Yosbel.

De momento, los dueños de antenas satelitales en el país ya están avisados. Y esconden en lugares seguros sus Starlink hasta que baje la marea autoritaria.