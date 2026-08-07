Iván Cepeda llama a la "resistencia" al gobierno De la Espriella en acto en Barranquilla

BARRANQUILLA .- El senador colombiano de izquierda Iván Cepeda lideró este viernes, 7 de agosto, una concentración pacífica en la ciudad de Barranquilla (norte), que calificó como una “expresión de desobediencia civil, resistencia y soberanía popular” en paralelo a la investidura en Cali (sur) del presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Miles de simpatizantes del partido político Pacto Histórico, partido de Gustavo Petro, presidente saliente, organizaciones sociales, sindicales y ciudadanos se reunieron desde las primeras horas de la mañana en las inmediaciones del estadio Metropolitano para respaldar a Cepeda, quien en su discurso dijo que no reconoce la legitimidad del mandatario entrante, de quien fue rival en las elecciones del pasado 21 de junio.

“Abelardo De la Espriella pasa de ser un extorsionista de narcotraficantes a ser un extorsionado de los Estados Unidos”, expresó Cepeda al referirse a unas supuestas “cuentas que tiene pendiente con la justicia de ese país”.

El excandidato presidencial, que considera a De la Espriella un presidente “ilegítimo”, explicó los motivos de su ausencia en la ceremonia oficial de investidura, afirmó que la nacionalidad estadounidense del futuro presidente lo obliga a anteponer los intereses norteamericanos a los de Colombia.

Cepeda anuncia movilizaciones

Iván Cepeda también defendió el derecho de la oposición a manifestarse de manera pacífica y dentro del marco constitucional y anunció además las líneas de acción que seguirá la oposición en los próximos meses.

“En el primer acto del gobierno de Abelardo de la Espriella que nosotros veamos que viola la vida y los derechos de la gente vamos a responder de manera pacífica, pero enérgica”, dijo Cepeda ante la multitud al indicar que Barranquilla es la “sede de la oposición”.

Esta ciudad, capital del departamento del Atlántico, fue escogida por De la Espriella como capital alterna de Colombia y su principal sede de trabajo, ya que no vivirá en Bogotá, cuyo palacio presidencial, la Casa de Nariño, convertirá en un museo.

Cepeda llamó a la ciudadanía a mantener la movilización democrática para recuperar el poder dentro de cuatro años y en el corto plazo acceder a alcaldías y gobernaciones en las elecciones de octubre de 2027.

“Somos la principal fuerza política del país, tenemos la bancada más numerosa del Congreso de la República y somos la mitad del electorado, contado en las urnas el pasado 21 de junio. No abandonaremos a la gente ni a los territorios ni en sus luchas cotidianas ni en el cuidado de la vida”, agregó.

Al cierre del evento, el senador agradeció la presencia de los asistentes y reafirmó el compromiso del Pacto Histórico con la defensa de la democracia y los derechos de los sectores populares del país.

Opositores hacen “resistencia” en Cali

Los opositores del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, realizan este viernes un plantón en una zona de la ciudad colombiana de Cali situada a unos seis kilómetros de la Arena USC, donde será investido hoy el nuevo mandatario, contra quien anuncian movilizaciones en las calles.

El punto de encuentro es Puerto Resistencia, un lugar donde organizaciones sociales erigieron un monumento en 2021 durante el estallido social y que se convirtió en el centro de las protestas de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste).

Hasta allí empezaron a llegar desde temprano cientos de personas que participarán en la manifestación, convocada por organizaciones sociales y el partido izquierdista Pacto Histórico, del que hace parte el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro.

Los manifestantes —que solo pudieron llegar hasta allí caminando, en bicicleta o en transporte público porque la Alcaldía declaró el “día sin carro” por la investidura— llevaron banderas de Colombia e incluso algunos ondeaban prendas alusivas a la desmovilizada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), de la que hizo parte Petro.

“Hoy el pueblo en Cali, a pesar de todo el ambiente de miedo que han querido provocar y todas las restricciones para poder circular, están llegando en bicicleta, a pie, para manifestar que este pueblo no le copea (no sigue las ideas) a un gobierno ilegítimo de Abelardo de la Espriella", expresó el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico.

Banderas de Cuba, Irán y Palestina

En el lugar de la manifestación también fueron instaladas banderas de Cuba, Irán o Palestina con las que los asistentes buscan reivindicar su apoyo a esos países, con los que el gobierno de De la Espriella se prevé que no tenga relaciones.

A lo largo del día se espera que a la zona lleguen miembros de las comunidades indígenas del vecino departamento del Cauca, que apuntan a participar en una manifestación que, según sus organizadores, debe ser pacífica.

“¿Cuál es la insistencia de Abelardo de venir a posesionarse a unos metros de Puerto Resistencia? Puerto Resistencia existe mucho antes que la posesión de Abelardo. Abelardo no viene con un mensaje ni de reconciliación ni de diálogo, viene con un mensaje de amenaza”, añadió el representante Mondragón.

FUENTE: Con información de EFE