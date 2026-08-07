viernes 7  de  agosto 2026
Ciclismo

La Vuelta a España y el Mundial marcarán el adiós de Nairo Quintana al ciclismo

Nairo Quintana disputará la Vuelta a España y el Mundial de Ruta antes de poner fin a una de las carreras más exitosas del ciclismo colombiano.

El colombiano Nairo Quintana participa en la vig&eacute;sima etapa del Tour de Francia, el s&aacute;bado 19 de septiembre de 2020, entre Lure y La Planche de Belles Filles

El colombiano Nairo Quintana participa en la vigésima etapa del Tour de Francia, el sábado 19 de septiembre de 2020, entre Lure y La Planche de Belles Filles

Marco Bertorello/Pool vía AP
Por Pedro Felipe Hernández

Nairo Quintana disputará la Vuelta a España 2026 y el Mundial de Ruta antes de poner fin a su carrera profesional, según confirmó una fuente cercana al ciclista colombiano. El corredor, de 36 años, anunció en marzo que esta será su última temporada en el pelotón.

El líder del Movistar Team participará en la Vuelta a España, que comenzará el 22 de agosto, y posteriormente competirá en el Mundial de Ruta, programado entre el 20 y el 27 de septiembre en Montreal, Canadá.

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El adiós de una leyenda del ciclismo colombiano

Considerado uno de los mejores ciclistas latinoamericanos de la historia, Quintana protagonizó una de las generaciones más exitosas del ciclismo internacional junto a figuras como Chris Froome, Alberto Contador y Vincenzo Nibali.

Durante su trayectoria conquistó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, consolidándose como uno de los grandes referentes del ciclismo colombiano.

Su gran objetivo siempre fue el Tour de Francia, competencia en la que rozó la gloria con dos subcampeonatos, en 2013 y 2015, además de un tercer lugar en 2016.

Con la Vuelta a España y el Mundial de Ruta como últimas competencias de su carrera, Quintana pondrá punto final a un recorrido que lo convirtió en uno de los deportistas más importantes en la historia del ciclismo de Colombia.

FUENTE: AFP

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