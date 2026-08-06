Abelardo De la Espriella tras la absolución de Santiago Uribe: "Se les cayó la fábula"

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos"

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella , emitió un contundente pronunciamiento público, tras conocerse el fallo judicial que absolvió de todos los cargos a Santiago Uribe , hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el video publicado en redes sociales, celebró la determinación de los tribunales y lanzó fuertes cuestionamientos contra diversos dirigentes políticos de la izquierda en Colombia, centrando sus críticas en la postura adoptada por el presidente Gustavo Petro.

POLÍTICA Gustavo Petro anuncia viaje a Cuba para reunirse con Díaz-Canel antes del fin de su mandato

POLÍTICA Aberlardo de la Espriella promete sacar a Colombia de la Ruta de la Seda china

Al inicio de su intervención, De la Espriella afirmó que la resolución judicial representa un acto de justicia frente a lo que calificó como una persecución prolongada.

"Después de casi 30 años de una persecución judicial infame en la que han metido las manos el jefe de la mafia, Gustavo Petro; el tartufo, Juan Manuel Santos; el calvo desquiciado de Eduardo Montealegre; el diabólico amigo de la guerrilla, Iván Cepeda; y otras alimañas absolutamente impresentables de la izquierda radical, la justicia ha hecho lo que en derecho correspondía y ha absuelto de todos los cargos a Santiago Uribe, hermano del presidente Uribe", sostuvo el presidente electo durante la transmisión en redes sociales.

Enfatizó la importancia de defender la inocencia del procesado en los estrados judiciales.

"Se hace justicia cuando se condena al culpable, pero no olviden que se hace justicia en mayor medida cuando se absuelve al inocente". "Se hace justicia cuando se condena al culpable, pero no olviden que se hace justicia en mayor medida cuando se absuelve al inocente".

Asimismo, De la Espriella aseveró de manera categórica que "el único delito de Santiago Uribe fue ser hermano del gran colombiano".

Señalamientos hacia el Petrismo y la narrativa política

De la Espriella vinculó el desenlace del proceso judicial con las dinámicas políticas recientes del país y la postura asumida por el jefe de Estado antes y después de conocerse el fallo oficial.

Respecto a la actitud previa al veredicto, señaló que "el jefe de la mafia Gustavo Petro desde hace varias semanas se mostró inquieto con las resultas de este proceso de Santiago Uribe", añadiendo que esto ocurre porque "él estuvo detrás de ese montaje desde el primer día".

Sobre la estrategia de sus detractores políticos, aseveró que "los zurdos sarnosos necesitaban esa condena para sustentar la narrativa siniestra que se inventaron contra los Uribes", concluyendo que con la absolución "se les cayó la fábula".

En cuanto a la reacción del mandatario saliente, Gustavo Petro, frente a la decisión judicial, De la Espriella lo calificó con dureza: "¿qué tal lo miserable, cínico, farsante y bellaco que es este mangarrán de Petro? No solo irrespeta a la justicia desconociendo sus decisiones, sino que además posa de adalid de la moral cuando tiene la conciencia más sucia que un rancho solo".

También, hizo alusión a la trayectoria política de Petro y a los cuestionamientos sobre su administración. Recordó que se trata de un actor político que llegó a la presidencia "porque precisamente la justicia no actuó diligentemente en su momento, dejando impune a un guerrillero criminal como él".

Finalmente, De la Espriella hizo un llamado a la memoria colectiva sobre las denuncias que pesan alrededor del actual mandato. Manifestó que no se olvidan "la financiación ilegal de su campaña y los múltiples y diarios actos de corrupción que se volvieron la impronta de su malhadado desgobierno".

Cerró su intervención reafirmando su postura frente al mandatario: "Te lo vuelvo a decir, guerrillero impune, jefe de la mafia, mandas huevo; no tienes el nivel, la grandeza ni la condición para ser un verdadero jefe de Estado, eres un minúsculo y repulsivo personaje porque estás lleno de odio, complejos y envidia".

FUENTE: Redacción