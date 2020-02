Abogado independiente pide a Díaz-Canel indultar a cubanos que planearon secuestrar un avión

El abogado independiente Edilio Hernández Herrera presentó a principios de este mes una petición de indulto —dirigida a Miguel Díaz-Canel— a favor de cinco hombres condenados a cadena perpetua como principales autores del plan de secuestro en abril de 2003 de un avión que cubría la ruta Nueva Gerona-La Habana.

"Entre las facultades que le otorga al presidente del país la nueva Constitución está la de conceder indultos sin necesidad de consultarlo o colegiarlo con el Consejo de Estado. Si Díaz-Canel verdaderamente quiere cambiar métodos y estilos de trabajo, pues que atienda esta petición humanitaria en el menor tiempo posible", declaró el abogado a DIARIO DE CUBA.

En la fundamentación de su pedido, Hernández Herrera dice que Leudis Arce Romero, Lázaro Ávila Sierra, Jorge Luis Pérez Puentes, Francisco Reyes Rodríguez y José Ángel Díaz Ortiz fueron sancionados injustamente y de manera severa por supuestos delitos de terrorismo y robo con violencia.

"Ellos se quedaron en lo que se conoce como 'actos preparatorios', no llegaron ni siquiera a dónde se encontraba la aeronave, que era el medio para conseguir su objetivo de llegar a los Estados Unidos. El arma que tenían no salió del maletero del vehículo, y no hubo ningún herido ni daño a ningún bien", explicó el abogado.

"De haberse ajustado a la ley, ellos solo debían cumplir diez años de prisión y nunca por el delito de terrorismo", añadió.

"Estos hombres llevan ya 17 años en prisión en celdas en muy malas condiciones, y por su condena reciben muy pocos beneficios carcelarios", dijo el abogado. "La madre de Francisco Reyes Rodríguez murió a finales de enero de este año sin que a él le concedieran el derecho de darle el último adiós", criticó.

El plan de los cinco condenados se conoció días después de dos secuestros anteriores, el primero de los cuales tuvo éxito. Asimismo, tras el fusilamiento de tres de los encartados en el secuestro de una lancha que cubría la ruta entre el municipio Regla y la Habana Vieja para intentar llevarla a Estados Unidos.

El repudio internacional que provocaron esos fusilamientos —ordenados por Fidel Castro— impidió que estos cinco hombres fueran también ejecutados, ya que inicialmente la Fiscalía pedía pena capital para ellos.

Otros tres implicados —Daviel Gaínza Leyva, Fidel Francisco Rangel Sánchez y Bodanis Zulueta Ramos— fueron condenados a 20, 25 y 30 años de cárcel.