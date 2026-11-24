Residentes permanecen sentados y acostados en camas instaladas en una calle del barrio Centro Habana, tras el derrumbe parcial del edificio donde vivían, en La Habana, el 30 de julio de 2026.

Un anciano vende objetos y pertenencias en una calle de La Habana, el 3 de junio de 2025. En Cuba, uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, las personas mayores que reciben pensiones mínimas intentan sobrellevar la grave crisis económica, y muchas de ellas recurren a la venta ambulante de café, cigarrillos o artículos de segunda mano.

LA HABANA.- La esperanza de vida en Cuba cayó 4,4 años entre 2020 y 2025, en lo que representa el primer retroceso de este indicador desde que comenzaron los registros en 1950, informó este martes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa en La Habana.

La isla, con aproximadamente 9,5 millones de habitantes, atraviesa una profunda crisis económica y energética, agravada por décadas de políticas estatistas, falta de inversiones y una gestión gubernamental que no ha logrado garantizar el funcionamiento de los servicios básicos. La precariedad de los hospitales, la escasez de medicamentos y los prolongados apagones forman parte de un escenario que golpea directamente las condiciones de vida de la población.

"La mortalidad ha aumentado y la esperanza de vida en Cuba ha disminuido por primera vez desde que se empezaron a llevar los registros en 1950, y ha pasado de 78,8 años en 2020 a 74,4 años en 2025", señaló Ghebreyesus al término de una visita de tres días a la isla.

El sistema sanitario, entre la escasez y el deterioro

El director de la OMS reconoció que el sistema de salud cubano, presentado durante décadas por el régimen comunista como uno de sus principales logros, atraviesa una situación "difícil y crítica".

Los indicadores expuestos reflejan la magnitud del deterioro. La mortalidad infantil pasó de cuatro fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos en 2020 a 9,9 en 2025, más del doble en cinco años.

La mortalidad materna también aumentó, al pasar de 37,4 por cada 1.000 nacidos en 2019 a 44,1 en 2025. A esto se suma la caída de la supervivencia de los pacientes pediátricos con cáncer, que descendió del 85% al 65% desde el comienzo del bloqueo energético estadounidense, según el funcionario.

Las cifras contrastan con la imagen que durante años proyectó el régimen de un sistema sanitario de referencia internacional. Sin embargo, la falta de recursos, las dificultades para adquirir medicamentos e insumos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria exponen las limitaciones de un modelo altamente dependiente del Estado, incapaz de responder adecuadamente a las necesidades de la población.

La crisis energética agrava aún más las condiciones de atención médica. Los apagones afectan el funcionamiento de hospitales y centros asistenciales, comprometen la conservación de medicamentos que requieren refrigeración y dificultan la prestación de servicios que dependen del suministro eléctrico. A ello se suma la escasez de combustible, que repercute en el transporte de pacientes, personal sanitario y suministros médicos.

La ONU anuncia asistencia para Cuba

Ante este panorama, Ghebreyesus anunció una ayuda de dos millones de dólares para respaldar las campañas de vacunación infantil y la compra de material médico esencial.

El responsable de la OMS también expresó el respaldo de Naciones Unidas al programa de reformas anunciado por el régimen cubano para abrir determinados espacios de la economía al mercado, después de décadas de un modelo basado en el control estatal.

Durante su intervención, el funcionario reconoció que las dificultades de la isla no obedecen exclusivamente a factores externos. Aunque mencionó el embargo estadounidense y sus efectos sobre el sector sanitario y otras actividades, también destacó la necesidad de que las autoridades reconozcan las deficiencias internas.

"Hay problemas en el sector de salud o en otros sectores por la sanción, que todos conocen, pero, al mismo tiempo, es bueno que el gobierno reconozca que hay problemas internos también", afirmó.

"Creo que abordar los temas externos e internos es muy importante para avanzar", agregó.

FUENTE: Con información de AFP