Activista Ramón Saúl Sánchez enfrenta de nuevo una posible deportación a Cuba

El presidente del Movimiento Democracia, una de las organizaciones más activas del exilio en contra del régimen cubano, publicó la comunicación que recibió en las últimas horas, en donde se especifica que el activista ha estado en el país “sin residencia permanente y sin ser ciudadano americano”.

En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, Sánchez afirmó que no sabe “qué fuerzas se están moviendo en este caso” y dijo que es posible que “en Inmigración haya alguien que esté bravo conmigo por la lucha anticastrista que yo he venido dando desde hace tanto tiempo”.

Agregó que siente miedo, no tanto de ser encarcelado por el régimen cubano si es deportado a la isla, sino de “ser separado de mi familia, de mi trabajo, de mi lucha por los derechos humanos del pueblo de Cuba y de este país que me recibió con los brazos abiertos y que he llegado a querer como mi segunda patria”.

Las autoridades migratorias de EEUU han negado dos solicitudes de residencia permanente al activista que reside en la ciudad de Miami, al tiempo que el abogado Willy Allen, quien lo representa en este caso, explora la posibilidad de gestionar un asilo político, según Sánchez.

“Ahora mi abogado cree que existen muchas posibilidades de que el juez [en la cita del 10 de marzo] tenga en cuenta de que, si me remueven del país y me mandan a Cuba, termine encarcelado para toda la vida, y ese es un miedo que, bajo convenciones internacionales, las autoridades de inmigración deben tener en cuenta”, explicó el activista.

El proceso de deportación en contra de Sánchez surgió del hecho de que el activista entró al país y un año más tarde no se acogió a la Ley de Ajuste Cubano, lo que le hubiera permitido obtener la residencia permanente.

Según se desprende de informaciones dadas anteriormente, USCIS ha tenido en cuenta los “antecedentes” de Sánchez por su lucha anticastrista para negar las solicitudes presentadas por el activista de derechos humanos.

El contradictor estuvo siete años en prisión por negarse a testificar en contra de otros exiliados cubanos en casos relacionados con actividades cuyo propósito era lograr la caída del régimen que impera en la isla caribeña desde hace 60 años.

En otra entrevista con nuestro diario, Sánchez dijo que si “Estados Unidos quiere que me maten, si soy deportado a Cuba”, no tendría otra opción que correr ese riesgo.