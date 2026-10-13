martes 13  de  octubre 2026
VENEZUELA

En el cumpleaños del general Hernández Da Costa, su hija alza la voz por la libertad de los presos políticos

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la activista expresó sus deseos de un pronto reencuentro familiar y exigió que se abran las mazmorras del régimen para la libertad de todos los prisioneros políticos

Loredana Hernández Barboza, hija del general Héctor Armando Hernández Da Costa.

Loredana Hernández Barboza, hija del general Héctor Armando Hernández Da Costa.

CAPTURA DE VIDEO
Captura de pantalla del video difundido por la activista y defensora de derechos humanos Loredana Hernández Barboza, hija del General de Brigada Héctor Hernández Da Costa.

Captura de pantalla del video difundido por la activista y defensora de derechos humanos Loredana Hernández Barboza, hija del General de Brigada Héctor Hernández Da Costa.

Captura: loresblog

CARACAS.- La activista y defensora de derechos humanos Loredana Hernández Barboza difundió un emotivo mensaje en sus redes sociales con motivo del cumpleaños de su padre, el general de Brigada Héctor Hernández Da Costa, quien permanece privado de libertad en el marco de las detenciones por motivos políticos en Venezuela.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Hernández expresó su deseo de un pronto reencuentro familiar y renovó el llamado en el que exige la apertura de las celdas para todos los prisioneros políticos en el país.

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"Hoy, 13 de octubre, deseo que venga tu pronta libertad. Deseo que volvamos a ser la familia que una vez fuimos. Deseo que sigas manteniendo tu ímpetu", expresa Loredana Hernández Barboza.

En el video, se ve a Loredana Hernández Barboza cargando un pastel de cumpleaños velas encendidas,en honor al cumpleaños de su padre. La activista enfatizó el lema de libertad para el oficial, cuya causa cuenta con pronunciamientos y medidas de protección emitidos por organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

"Feliz cumpleaños, papá. Espero muy pronto que volvamos a reencontrarnos y que se abran las puertas de tu celda y la de todos los presos políticos en #Venezuela. #Libertad para Héctor Hernández Da Costa".

General sentenciado por supuesto magnicidio contra Maduro

Héctor Hernández Da Costa, general que fue sentenciado a 30 años de prisión por el supuesto ataque con drones contra Nicolás Maduro durante un acto por el aniversario de la Guardia Nacional (GN) en 2018, cumplió ocho años en la cárcel este 13 de agosto.

El general Hernández Da Costa, quien fue jefe del Comando Nacional Antidrogas de la GN, está recluido en la cárcel El Rodeo I desde 2024 y presenta problemas de salud.

"Aún recuerdo cómo se llevaban a mi papá; incluso en ese momento decidí hacer un vídeo de la detención (…) No había razones, no había ninguna orden de detención. Él se encontraba recuperándose de su última operación gástrica y recuerdo un preciso momento que fue cuando lo apuntaban con un arma", refirió su hija en declaraciones pasadas.

A principios de 2025, los familiares denunciaron que el militar presentaba síntomas relacionados con la diabetes y el síndrome coronario agudo por angina inestable en el corazón.

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