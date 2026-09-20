domingo 20  de  septiembre 2026
VENEZUELA

Dinorah Figuera afirma que la libertad de presos políticos debe ser parte del diálogo

La jefa negociadora por la oposición destacó la prioridad de avanzar en las libertades hasta que se vacíen las cárceles, tras reunirse con familiares y ONG

Dinorah Figuera, jefe de la delegación negociadora con el chavismo, se reunió con familiares de presos politicos de Venezuela

Dinorah Figuera, jefe de la delegación negociadora con el chavismo, se reunió con familiares de presos politicos de Venezuela

Dinorah Figuera red X
Por Valeria Montero

CARACAS.- La jefa de la delegación negociadora por la oposición en Venezuela, Dinorah Figuera, aseguró que la situación de los presos políticos en el país debe ser parte de las conversaciones que mantiene con el chavismo y una prioridad en el avance sobre las libertades, aunque el punto no está incluido en la agenda conjunta.

Figuera dio sus declaraciones luego de reunirse con familiares de los detenidos y las ONG defensoras de derechos humanos Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Foro Penal, las cuales le entregaron sendos informes sobre la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, por parte del régimen venezolano.

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"El tema de los presos políticos, aun cuando no está en la mesa, (...) es un tema de la mesa, para mí es un tema de la mesa que los presos políticos salgan en libertad y es un compromiso moral (...) seguir luchando por ustedes", dijo quien preside la Asamblea Nacional de 2015 durante el encuentro realizado en el centro de Caracas.

En Venezuela se contabilizan 344 presos políticos y de ellos 32 son extranjeros o tienen doble nacionalidad, según el más reciente registro de Foro Penal que presentó en la reunión con Figuera.

Presos políticos, situación dantesca

“La situación es más dantesca de lo que uno puede leer en los medios de comunicación. Ustedes como nosotros hemos sido víctimas, dijo la exdiputada quien estuvo exiliada por persecución del régimen, en declaraciones recogidas por periodistas.

“No debe haber presos políticos en este país", aseveró tras escuchar los testimonios de sufrimiento de los familiares por los tratos inhumanos a los que son sometidos sus parientes en las cárceles.

La representación del Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló, luego de la reunión, que Figuera "se comprometió a mantener una escucha activa y a incluir el tema dentro de las discusiones políticas".

Indicó además que tras este primer encuentro con familiares y miembros de la delegación opositora se hará un "seguimiento de casos, en especial, de aquellos que sufren patologías graves", según indicó la ONG en X en un mensaje en el cual exigió una vez más la libertad de todos los presos políticos.

Libertad y reconstrucción institucional

Por su parte, el Foro Penal informó a la jefa negociadora que de los 344 presos políticos que tienen en sus registros 191 no han recibido condena, mientras que 153 han sido sentenciados.

Los directivos Alfredo Romero, director presidente; y Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG plantearon a Figuera que un proceso de reconstrucción institucional debe garantizar la independencia de todo el sistema de justicia, y no solamente al Poder Judicial

“Sin una reconstrucción urgente y completa del sistema de justicia, será imposible garantizar libertades, seguridad jurídica para inversiones y respeto a los derechos humanos”, afirmaron.

La reunión esperanzadora, según algunos familiares, se hizo un día después de instalada la mesa técnica por el grupo opositor y el del chavismo que representa el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, con el propósito de revisar los puntos sobre la libertad de expresión y las garantías civiles y políticas, previstos en la agenda.

Está previsto que el segundo ciclo del diálogo concluirá el miércoles próximo.

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FUENTE: Con información de EFE, red social X, albertonews.com

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