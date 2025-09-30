martes 30  de  septiembre 2025
DDHH

Piden anular proceso contra activista electoral venezolana detenida hace 400 días

"No es delito la dedicación de la activista Nélida Sánchez a la defensa del derecho al sufragio", dijo la organización Súmate. Se encuentra en el Sebin

Nélida Sánchez, coordinadora nacional de formación ciudadana Súmate, fue detenida el 26 de agosto por el régimen

Cotesía X @Gbastidas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La organización Súmate pidió al régimen de Nicolás Maduro anular el proceso judicial contra la activista Nélida Sánchez, detenida desde hace 400 días en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

"Ante las numerosas y graves irregularidades cometidas en este proceso judicial en su contra, el Estado venezolano está obligado a intervenir, lo cual implica su anulación por estar viciado de absoluta nulidad", señaló Súmate a través de su cuenta en la red social X.

De acuerdo con la organización, “el Estado (régimen) venezolano" debe ejecutar las acciones reparadoras "de los daños morales y físicos ocasionados" ocasionados a la activista.

Sánchez, abogada de profesión,fue detenida el 26 de agosto del año pasado. Formó parte del adiestramiento electoral de la oposición para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La Fiscalía la acusó de la presunta comisión de cinco delitos: instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración; traición a la patria y terrorismo.

"No es delito la dedicación de Nélida Sánchez a la promoción y defensa del derecho al sufragio, que le condujo a asumir actividades de formación de los testigos para la defensa del voto en las mesas de votación habilitadas para la elección presidencial de 2024", indicó Súmate.

Violación de derechos

Súmate también ha denunciado que el régimen chavista, específicamente el órgano del poder público encargado de administrar la justicia, ha violado los derechos humanos fundamentales de Nélida Sánchez, especialmente los referidos a la libertad personal, la atención oportuna a una vida saludable, la presunción de la inocencia, el ejercicio de la defensa por sus abogados de confianza y ser oída con las debidas garantías.

"El Estado (régimen) venezolano ha permitido que la administración de justicia le haya arrebatado en estas 57 semanas de su vida, que implica un año y un mes, el goce y ejercicio de su libertad plena, como también estar y compartir con su familia y amigos, y dedicarse a sus quehaceres cotidianos", indicó la ONG

FUENTE: Con información de Súmate

