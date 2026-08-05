miércoles 5  de  agosto 2026
POLÍTICA

Opositora Dinorah Figuera llega a Venezuela para jornada de diálogo con el chavismo

El diálogo abordará cambios electorales, reinstitucionalización judicial y derechos políticos y civiles, entre otros temas, dijo la opositora Figuera

EEUU avala acercamiento entre Jorge Rodríguez, figura del régimen chavista, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015.&nbsp;

EEUU avala acercamiento entre Jorge Rodríguez, figura del régimen chavista, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015. 

Imagen creada con IA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Dinorah Figuera, dirigente opositora y presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, llegó este miércoles a Venezuela procedente de España para continuar las jornadas de diálogo iniciadas el pasado sábado, vía telefónica, con el chavismo bajo el respaldo de EEUU.

La opositora arribó al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui de Barcelona, en el este del país, acompañada de una comisión de exdiputados del Parlamento de 2015, y se espera que esté en Caracas en horas de la noche.

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Tras su arribo, Figuera reiteró ante la prensa local que la agenda de trabajo de los próximos días estará enfocada en atender las consecuencias de los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron más de 6.000 fallecidos, 16.740 heridos y casi 18.000 personas sin vivienda.

"Esto va a tener una agenda prioritaria que va a significar el reconocimiento de la zona, el impacto de lo que fue esta tragedia, de cómo se va a acompañar a las víctimas de esta situación y qué estamos comprometidos a brindar", indicó Figuera a El Diario.

La dirigente también sostuvo que abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que sea "creíble y confiable", la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la garantía a los derechos políticos y civiles.

Proceso de diálogo

Desde el aeropuerto, Figuera declaró además al canal de televisión privado Televen que el proceso de diálogo tomará tiempo y que será "hasta diciembre de 2026" cuando se presentará "formalmente todo el producto" del trabajo.

De igual forma, agradeció al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, por el apoyo en la construcción de la agenda de trabajo,

"Este proceso contribuye significativamente al plan de tres fases que Estados Unidos respalda para lograr la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y la transición a elecciones democráticas", indicó el portavoz estadounidense del Departamento de Estado, Thomas Pigott, en un comunicado, el 3 de agosto.

La representación del chavismo en el diálogo está encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, así como por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Genesis Garvett y Jorge Arreaza.

Del otro lado de la mesa estarán Figuera y los también exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

FUENTE: Con información de EFE

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