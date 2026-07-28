martes 28  de  julio 2026
SALUD

Especialistas apuestan por "desestigmatizar la obesidad para poder luchar contra ella"

Los especialistas recomiendan para tratar esta dolencia un “tratamiento crónico” combinado con ejercicios y medicamentos

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PUNTA CANA — En las últimas décadas, el sobrepeso y la obesidad han aumentado con fuerza en el mundo y afectan especialmente a las Américas, donde, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 67,5 % de los adultos presenta alguna de estas condiciones, mientras especialistas médicos y científicos insisten en la necesidad de desestigmatizar esta enfermedad.

El número de adultos con sobrepeso u obesidad se ha incrementado en un 52 % desde 1990 en América, la región del mundo más afectada. Además, en dicho continente el 37,6 % de los niños y adolescentes sufren una u otra de dichas dolencias, de acuerdo con datos de la OPS.

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Para tratar este problema conviene abordarlo de la forma “más integral posible”, que incluya a médicos, pacientes, la sociedad y la industria farmacológica, señala Bernardo Girala, gerente general para Centroamérica y el Caribe de la farmacéutica Adium, organizadora del evento “Más allá de la obesidad”, que reúne a médicos y medios de comunicación para brindar mayor información sobre cómo afrontar este problema.

“Es una enfermedad compleja, con múltiples aristas, no es solo un control mental de comer menos y hacer más ejercicio. Estamos aprendiendo que es una enfermedad crónica, que hay que acompañarla durante el tiempo”, indica.

Para Girala, el abordaje de la obesidad requiere poner este problema encima de la mesa a nivel social y “desestigmatizar” al paciente porque “no todo es culpa de él”. Todo ello, junto con el tratamiento médico y la innovación farmacéutica, subraya Girala, tras el evento que reúne a especialistas como el doctor Marcio Griebeler, director del Centro de Obesidad de Cleveland Clinic (Estados Unidos) y la endocrinóloga dominicana Hilda Escaño.

Tratamiento a largo plazo

De acuerdo con el doctor Griebeler, en el pasado se trataba la obesidad como un problema ligado al estilo de vida, pero “con el paso del tiempo” se ha entendido que existen “cambios fisiológicos que hacen muy difícil la pérdida de peso continuada”.

Por ello, en nuestros días se debe tratar esta dolencia como sucede con la diabetes o la hipertensión, contra la que se “necesita un tratamiento crónico” del que forman parte la dieta, el ejercicio físico y los medicamentos, señala Griebeler tras su ponencia en este evento, en el que también se presentaron ponencias sobre la evolución de las recetas contra la obesidad o la atención personalizada de este problema.

Fármacos como la semaglutida o la tirzepatida “consiguen reducir el peso de los pacientes en hasta un 22%”, y se espera que con los nuevos medicamentos que actualmente están en desarrollo se conseguirá “alcanzar una reducción del 30% del peso e incluso más”, indica

La clave está, según Griebeler, en que el tratamiento se haga “a largo plazo” y en evitar detenerlo tras los primeros tres o seis meses en los que se ha conseguido una pérdida de peso significativa, porque en estos casos una vez que se finaliza la terapia se vuelve a producir una ganancia de peso.

“Desgraciadamente, es muy difícil realizar un tratamiento por poco tiempo. Normalmente es necesario un tratamiento a largo plazo”, señala este especialista en endocrinología.

Al tiempo, reconoce que en la obesidad existe un “factor social muy importante” debido al estrés en la sociedad actual, lo que influye a nivel fisiológico y hormonal, y hace que el organismo tienda a ganar peso.

“Es importante comprender que hoy en día no tratamos la obesidad únicamente como el resultado de un estilo de vida, sino como una enfermedad crónica que necesita un tratamiento a largo plazo”, recalca.

FUENTE: Con información de EFE

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